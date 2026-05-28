Ritka égi show-t tartogat a május vége – ilyet csak évekkel később láthatunk újra!

A Kék Hold valójában azt jelenti, hogy egy hónapon belül két telihold is bekövetkezik. Ez rendkívül ritka jelenség, mivel a Hold ciklusa nagyjából 29 és fél napig tart, így csak néhány évente fordul elő, hogy egyetlen hónapba két telihold is beleférjen. Legutóbb 2023 augusztusában láthattunk ilyet, a következőre pedig egészen 2028 decemberéig kell várni, hívta fel a figyelmet a Fox Weather.

A Kék Hold jelenség azt takarja, hogy egy hónapon belül kétszer van telihold, ez májusban bekövetkezik

Fotó: ADALBERTO ROQUE / AFP

Nem a Kék Hold lesz az egyetlen látványosság

De itt még nincs vége az égi parádénak! A korán kelők a keleti égbolton megpillanthatják a Marsot és a Szaturnuszt, amelyek a hajnali derengésben tűnnek fel. A szakértők szerint érdemes 45-60 perccel napfelkelte előtt az eget figyelni, mert ekkor a leglátványosabb a bolygók ragyogása.

Az esti órákban pedig újabb különleges jelenség várható: a Vénusz és a Jupiter egyre közelebb kerül egymáshoz az égbolton, így szinte „kozmikus ikerpárként” fénylenek majd a naplemente után. A legjobb időpont a megfigyelésre körülbelül 30-45 perccel napnyugta után lesz, amikor a két fényes bolygó alacsonyan ragyog a horizont felett.

A csillagászok szerint a mostani hetek csak a kezdetet jelentik: júniusban további bolygóegyüttállások és látványos holdfényes esték következnek. Úgy tűnik, az idei nyár már az első napoktól kezdve lenyűgöző égi jelenségekkel kápráztatja el a világot.

