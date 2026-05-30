Döbbenetes kémkedésre lehetnek képesek a weblapok

Mostanra minden internetező hallott róla, hogy a meglátogatott webhelyekbe beágyazott kódjaikon keresztül a hirdetőcégek kreatív módszerek egész táborával próbálják követni őket. A kémkedésük célját a relevánsabb hirdetések megjelenítése jelenti: mindent tudni akarnak a netezőkről, hogy jobb átkattintási értékeket tudjanak felmutatni a hirdetők számára, és ezzel persze a saját profitjukat is növeljék, hívta fel a figyelmet az arstechnica.com.

Kémkedés: a FROST névre keresztelt technika képes a számítógép SSD-meghajtójának működési jelei alapján arra következtetni, hogy milyen weboldalak és appok vannak éppen megnyitva – Fotó: Pedro Sandrini @pedro.vox @luxan

A netezők sütikkel való követését már jó ideje felváltotta a böngészőik ujjlenyomatozása, most pedig egyetemi kutatók új módszert fedeztek fel az utóbbi kibővítésére. A FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing) névre keresztelt technika képes a számítógép SSD-meghajtójának működési jelei alapján arra következtetni, hogy milyen weboldalak és appok vannak éppen megnyitva.

Az SSD aktivitásain alapul az újmódi kémkedés

A módszer oldalcsatornás támadás típusú, a kutatók szerint az adatgyűjtésre használt weboldal egy JavaScript-kód segítségével figyeli az SSD adatkezelési műveleteinek az időzítését. Ezek az apró eltérések elegendő információt szolgáltathatnak ahhoz, hogy egy mesterséges intelligenciával betanított rendszer felismerhesse az éppen megnyitott weblapokat és a futtatott programokat.

A FROST érdekessége, hogy a működéséhez elegendő betölteni egy elemzőkóddal ellátott weboldalt, cserébe viszont csak addig működik, amíg a kémkedést végző weblap meg van nyitva a böngészőben. Emellett egy nagy méretű, legalább 1 GB-os állományt is létre kell hoznia a böngésző adattárolási mechanizmusán keresztül, ami adott esetben gyanús lehet.

A kutatók szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a FROST-ot valódi támadásokban használnák, a kutatásukat júliusban fogják részletesen ismertetni. A technika fejlesztését és tesztelését eddig macOS rendszeren végezték, a Windowszal még nem foglalkoztak, míg Linuxon biztosan nem működik elég jól a támadás.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!