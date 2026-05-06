Kendall Jenner szinte mindent megmutatott – brutálisan szexi volt a vörös szőnyegen

Kendall Jenner Met Gála 2026-os megjelenése minden várakozást felülmúlt, hiszen a modell egy különleges, művészeti ihletésű ruhában lépett a vörös szőnyegre. A rendezvény témájához illeszkedve egy olyan darabot viselt, amely egy híres ókori szobor alakját idézte meg – írja a Vogue.

Kendall Jenner Met Gála 2026 megjelenése – lélegzetelállító, szoborszerű ruhában hódította meg a vörös szőnyeget Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kendall Jenner: minden részletében különleges lett ez a megjelenés

A ruhát egy neves tervező készítette, aki egy egyszerű fehér pólóból indult ki, majd azt alakította át egy lebegő hatású, látványos öltözékké. Az anyag úgy simult a testre, mintha nedves lenne, így különleges mozgást adott a ruhának.

A Kendall Jenner vörös szőnyeg megjelenés nemcsak látványos volt, hanem technikai szempontból is egyedi: a ruha alatt egy testre szabott fűző kapott helyet, amely tökéletesen követte az alakját.

Kendall Jenner aktívan részt vett a tervezési folyamatban, így a ruha minden részlete az ő elképzeléseit tükrözte. A könnyű anyagok és a több réteg együtt hozták létre azt a lebegő hatást, amely az egyik leglátványosabb megjelenéssé tette az esten.

A modell szerint az együttműködés szinte sorsszerű volt, hiszen a közös munka teljesen váratlanul jött létre. Az eredmény pedig egy olyan összeállítás lett, amelyről még sokáig beszélni fognak.