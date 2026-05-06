Kendall Jenner szinte mindent megmutatott – brutálisan szexi volt a vörös szőnyegen

Kendall Jenner Met Gála 2026-os megjelenése minden várakozást felülmúlt, hiszen a modell egy különleges, művészeti ihletésű ruhában lépett a vörös szőnyegre. A rendezvény témájához illeszkedve egy olyan darabot viselt, amely egy híres ókori szobor alakját idézte meg – írja a Vogue.
Kendall Jenner: minden részletében különleges lett ez a megjelenés
A ruhát egy neves tervező készítette, aki egy egyszerű fehér pólóból indult ki, majd azt alakította át egy lebegő hatású, látványos öltözékké. Az anyag úgy simult a testre, mintha nedves lenne, így különleges mozgást adott a ruhának.
A Kendall Jenner vörös szőnyeg megjelenés nemcsak látványos volt, hanem technikai szempontból is egyedi: a ruha alatt egy testre szabott fűző kapott helyet, amely tökéletesen követte az alakját.
Kendall Jenner aktívan részt vett a tervezési folyamatban, így a ruha minden részlete az ő elképzeléseit tükrözte. A könnyű anyagok és a több réteg együtt hozták létre azt a lebegő hatást, amely az egyik leglátványosabb megjelenéssé tette az esten.
A modell szerint az együttműködés szinte sorsszerű volt, hiszen a közös munka teljesen váratlanul jött létre. Az eredmény pedig egy olyan összeállítás lett, amelyről még sokáig beszélni fognak.
Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria
Sabrina Carpenter ismét ellopta a show-t a Met Gálán. A Sabrina Carpenter megjelenése az idei eseményen minden eddiginél látványosabb volt, hiszen egy filmtekercsekből inspirált ruhában lépett a vörös szőnyegre.
Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta
A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.