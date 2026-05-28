Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Vigyázat!

Milliók szedik naponta ezt a gyógyszert; most kiderült, hogy demenciát okozhat

Sport

Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

kenyai iskolatűz

Halálos iskolatűz – diákok rekedtek bent a lángoló épületben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizenhat diák meghalt, további hetvennégy tanuló pedig kórházba került egy kenyai bentlakásos iskolában történt tragédia után. A kenyai iskolatűz hajnalban pusztított, amikor a gyerekek még aludtak az épületben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kenyai iskolatűztűzkenyatragédia

A kenyai iskolatűz Gilgil városában történt, nagyjából 120 kilométerre Nairobitól. A helyi rendőrség szerint a lángok az Utumishi Girls bentlakásos iskolában csaptak fel csütörtök hajnalban, amikor a diákok még aludtak – írja a BBC.

A kenyai iskolatűz után több tucat sérült diákot vittek kórházba, miközben a hatóságok a tragédia okát vizsgálják
A kenyai iskolatűz után több tucat sérült diákot vittek kórházba, miközben a hatóságok a tragédia okát vizsgálják Fotó:Illusztráció/Unsplash

Kenyai iskolatűz: még mindig keresik, mi okozhatta a tragédiát

A helyszínen nyilatkozó rendőrségi vezető, Masoud Mwinyi szerint tizenhat tanuló életét vesztette, hetvennégy sérültet pedig kórházban kezelnek. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a tüzet.

A kenyai Vöröskereszt szerint a mentők és a segélyszervezetek a helyszínen dolgoznak, miközben a kutatási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. A

z iskola környékét lezárták, az épületbe jelenleg csak a szülőket engedik be.

Nem ez az első súlyos iskolatűz Kenyában

Kenyában az elmúlt években több halálos iskolatűz is történt bentlakásos intézményekben. A tragédiák hátterében gyakran a túlzsúfoltságot és a biztonsági előírások be nem tartását említik.

A mostani eset különösen megrázó, mert a lángok akkor csaptak fel, amikor a diákok aludtak, így sokan nem tudtak időben kimenekülni. A rendőrség közölte, hogy a vizsgálat még tart.

Tűz ütött ki egy kenyai iskola kollégiumában, 17 gyerek meghalt

Tűz ütött ki egy kenyai iskola kollégiumában, több mint egy tucat gyerek meghalt és sokan megsérültek.

Tűz ütött ki egy ljubljanai középiskola kollégiumában, többen megsérültek

Három ember súlyosan megsérült, mert csütörtök reggel tűz ütött ki egy ljubljanai középiskola kollégiumában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!