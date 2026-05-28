Halálos iskolatűz – diákok rekedtek bent a lángoló épületben

A kenyai iskolatűz Gilgil városában történt, nagyjából 120 kilométerre Nairobitól. A helyi rendőrség szerint a lángok az Utumishi Girls bentlakásos iskolában csaptak fel csütörtök hajnalban, amikor a diákok még aludtak – írja a BBC.

A kenyai iskolatűz után több tucat sérült diákot vittek kórházba, miközben a hatóságok a tragédia okát vizsgálják

Kenyai iskolatűz: még mindig keresik, mi okozhatta a tragédiát

A helyszínen nyilatkozó rendőrségi vezető, Masoud Mwinyi szerint tizenhat tanuló életét vesztette, hetvennégy sérültet pedig kórházban kezelnek. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a tüzet.

A kenyai Vöröskereszt szerint a mentők és a segélyszervezetek a helyszínen dolgoznak, miközben a kutatási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. A

z iskola környékét lezárták, az épületbe jelenleg csak a szülőket engedik be.

Nem ez az első súlyos iskolatűz Kenyában

Kenyában az elmúlt években több halálos iskolatűz is történt bentlakásos intézményekben. A tragédiák hátterében gyakran a túlzsúfoltságot és a biztonsági előírások be nem tartását említik.

A mostani eset különösen megrázó, mert a lángok akkor csaptak fel, amikor a diákok aludtak, így sokan nem tudtak időben kimenekülni. A rendőrség közölte, hogy a vizsgálat még tart.

