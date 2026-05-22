Kigyulladt a motor, súlyos vészhelyzet alakult ki a levegőben

Kényszerleszállást hajtott végre az Air India egyik repülőgépe, alig néhány órával azután, hogy egy másik járat farokrésze nekiütközött leszállás közben a kifutópályának – írja az Independent.

Kényszerleszállást hajtott végre az Air India egyik repülőgépe Delhiben, miután kigyulladt a motor.

Az Air India AI2802-es járat csütörtök este Bengaluruból indult, az utazás során azonban vészhelyzet lépett fel, miután a gép riasztott, hogy tűz keletkezett a motorban. A repülőgépet a legközelebbi reptérre irányították, és Delhiben hajtott végre kényszerleszállást.

A fedélzeten tartózkodó mind a 171 utas biztonságban elhagyta a gépet.

Leszállás után bebizonyosodott, hogy a riasztás valódi volt. A reptéri tűzoltóság eloltotta a lángokat, majd a gépet elvontatták a kifutópályáról.

A baleset csupán néhány órával azután történt, hogy az Air India egy másik járatának is kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután leszállás közben a gép farokrésze súrolta a kifutópályát a Bengaluru repülőtéren. A gép az incidens ellenére biztonságosan meg tudott állni, senki sem sebesült meg.

