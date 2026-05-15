Az óceán közepén szállt le a gép, csodával határos módon élte túl 10 utas – videó

Szinte csodával határos kényszerleszállás történt az Atlanti-óceánon, miután egy Bahamákról induló kisrepülő egymás után veszítette el rendszereit, és végül a vízre kényszerült Floridától keletre. A fedélzeten tartó pilóta és 10 utas órákig sodródott egy mentőcsónakban, mire rátaláltak a mentőegységek helikopterei. A gép két hajtóműve egymás után mondta fel a szolgálatot – írja a BBC.

Csodával határos kényszerleszállás történt az Atlanti-óceánon (illusztráció) – Fotó: Pexels

Hogyan találták meg a kényszerleszállás után a túlélőket?

Az eset kedden történt, amikor Ian Nixon pilóta egy rutinszerű, nagyjából 20 perces járaton repült a Bahamák két szigete, Marsh Harbour és Freeport között. Az út azonban hamar válságosra fordult: először a navigációs rendszer hibásodott meg, majd a rádió adta fel, később az egyik hajtómű állt le, végül pedig a másik is. A pilóta elmondása szerint nem tudott kapcsolatba lépni a földi irányítással, ezért nem maradt más lehetőség, mint a repülőgép kényszerleszállása az Atlanti-óceánon.

A kényszerleszállás után mind a 11 fedélzeten tartózkodó személy mentőcsónakba került, ahol órákon át vártak a segítségre.

A pilóta igyekezett tartani a lelket az utasokban, miközben azt mondta nekik, hogy hamarosan megérkezik a segítség. A reményt végül egy amerikai légierős egység helikopterének hangja erősítette meg, amelyet egy vészjelzés alapján irányítottak át a területre. A US Air Force 920. mentőszázad gépei épp kiképzési repülést hajtottak végre, amikor a parti őrségtől megkapták az értesítést. A túlélők ekkor már körülbelül öt órája voltak a vízen.

A mentők szerint a művelet versenyfutás volt az idővel az üzemanyag-korlátok miatt, de végül mind a 11 embert sikerült kimenteni és Floridába szállítani. Három utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A hatóságok vizsgálják a kényszerleszállás pontos okait.