Botrány a fedélzeten: 11 kilométer magasan próbálta kinyitni a repülő ajtaját az őrjöngő utas

A fedélzeten történt balhé miatt kényszerleszállást hajtott végre a United Airlines Guatemala Citybe tartó járata csütörtök este. A beszámolók szerint egy utas megpróbálta kinyitni a repülő ajtaját több mint tízezer méteres magasságban, majd rátámadt egy másik utasra is. A gép végül Washingtonban szakította meg az útját, ahol rendőrök várták a rendbontó férfit – írja a New York Post.
Kényszerleszállás lett a vége a fedélzeti őrjöngésnek
A United Airlines 1551-es járata Newarkból indult Guatemala City felé egy Boeing 737 Max 8-as repülőgéppel, amelyen 145 utas és hatfős személyzet tartózkodott. Az eredetileg nagyjából ötórásra tervezett út azonban váratlan fordulatot vett, amikor a fedélzeten egy utas agresszívan kezdett viselkedni. A gép végül kevesebb mint két órával a felszállás után kényszerleszállást hajtott végre a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtéren.
A légiforgalmi irányítással folytatott kommunikációból derült ki, hogy az utas megpróbálta kinyitni a repülő ajtaját közel 11 kilométeres magasságban. A pilóta tájékoztatása szerint az illető a gép 2L jelzésű ajtajával próbálkozott, majd az incidens során egy másik utast is bántalmazott.
A United Airlines szóvivője később megerősítette, hogy a repülő biztonságosan landolt Washingtonban, ahol a hatóságok vették kezelésbe az ügyet. A légitársaság törölte a járatot, az utasok számára pedig másnap reggelre pótló járatot biztosított, valamint éjszakai szállást is szervezett. A mostani eset nem az első hasonló incidens a légitársaságnál az elmúlt időszakban: az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal adatai szerint idén eddig 608 bejelentés érkezett rendbontásokról.
