Tönkreteszi a gyerekeket a képernyőalapú tanulás? Kiderült az igazság

Az iskolai oktatásban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök, miközben a pedagógusok és szakértők folyamatosan vitatják azok hatását. A képernyőalapú tanulás megítélése megosztó: bár számos előnnyel jár, komoly kockázatokat is hordozhat a gyerekek fejlődésére nézve.
A képernyőalapú tanulás egyre elterjedtebb az iskolákban, de az oktatási szakértők szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy jó vagy rossz. A digitális eszközök – például tabletek, laptopok és online tananyagok – hasznosak lehetnek, de csak akkor, ha tudatosan és nem túlzottan használják őket a tanulók – írja a Huffpost.

Ez történik a gyerekek agyával a képernyőalapú tanulás során (A kép illusztráció.)
A szakértők szerint a képernyőalapú tanulás egyik legnagyobb előnye, hogy segíti a digitális készségek fejlődését, ami ma már elengedhetetlen. Emellett támogatja az inkluzív oktatást is, például a speciális igényű tanulók számára. 

Ugyanakkor fontos kockázat, hogy a túlzott képernyőhasználat háttérbe szoríthatja a hagyományos tanulási formákat, például az olvasást, a kézírást és a személyes együttműködést. 

Mikor jó a képernyőalapú tanulás? 

A szakértők kiemelik: a képernyőalapú tanulás akkor működik jól, ha nem ez az egyetlen módszer. A diákoknak szükségük van gyakorlati, kézzel végzett feladatokra is, amelyek segítik a kreativitást és a mélyebb megértést. 

A túl sok digitális tanulás csökkentheti a figyelmet és a koncentrációt, valamint kevesebb lehetőséget ad a közös gondolkodásra és beszélgetésre. Ez hosszú távon a szociális készségek fejlődését is befolyásolhatja. 

A mesterséges intelligencia bevonása az oktatásba szintén része a képernyőalapú tanulás fejlődésének, de a szakértők szerint fontos, hogy a diákok először önállóan is megtanuljanak gondolkodni és problémákat megoldani. 

A jövő oktatása nem a digitális eszközök teljes elutasításáról szól, hanem az egyensúlyról: a képernyőalapú tanulás és a hagyományos módszerek kombinációjáról. 

Meglepő dolgot találtak a kétnyelvű emberek agyában

Miért őrzik meg egyes emberek idős korban is a memóriájukat, miközben másoknál gyorsabb szellemi hanyatlás indul el? Kanadai kutatók új összefüggést fedeztek fel egy nagyszabású vizsgálat során: a kétnyelvűség, a memória működése és bizonyos hormonok együtt befolyásolhatják a demencia kialakulásának kockázatát.

Már tíz perc MI-használat is ronthatja a gondolkodásunkat

A Carnegie Mellon, az MIT, az Oxfordi Egyetem és az UCLA kutatói közös tanulmányban azt vizsgálták, hogyan miként hat a mesterséges intelligencia rövid távú használata az emberi gondolkodásra. Az eredmény meglepő volt: azok, akik az MI-re támaszkodhattak, majd hirtelen elveszítették azt, sokkal nagyobb arányban adták fel a feladatok megoldását, vagy adtak hibás választ. Mindössze tíz perc MI-használat elég volt ahhoz, hogy a gépi segítség nélküli teljesítmény kimutathatóan romoljon.

 

