Egy hiba, amivel pillanatok alatt tönkreteheti a kertben a növényeit

A kertészeti tévhitek közül az egyik legismertebb, hogy az ecet biztonságos és természetes gyomirtó. A háztartási ecet valóban megperzselheti a gyomok leveleit, de a gyökereket általában nem pusztítja el, ezért a növények hamar visszanőhetnek – írja az APNews.

A kertészeti tévhitek miatt sokan akaratlanul is árthatnak a növényeiknek és a talajnak

Ezek a kertészeti tévhitek okozzák a legtöbb kárt a kertekben

A sebek lezárására használt fasebkezelő anyagokkal is érdemes óvatosnak lenni. A fák sok esetben maguktól képesek lezárni a sérüléseiket, a különböző bevonatok pedig nedvességet és kórokozókat zárhatnak a sebbe.

Sokan minden évben felássák vagy rotálják az ágyásokat, mert rendezettebbnek tűnik tőle a kert. Ez azonban károsíthatja a talajéletet, a földigilisztákat, a hasznos gombahálózatokat, és a gyommagokat is a felszínre hozhatja.

A mindennapos, kevés vízzel történő locsolás szintén félrevezető megoldás. Ilyenkor csak a talaj felső rétege nedvesedik át, a gyökerek pedig nem kényszerülnek mélyebbre, így a növények rosszabbul viselik a szárazságot.

A geotextil sem csodaszer a gyomok ellen. Hosszú távon gyökerekkel átszőtt, nehezen kezelhető réteggé válhat, akadályozhatja a víz és az oxigén áramlását, bomlás közben pedig mikroműanyagokat juttathat a talajba.

