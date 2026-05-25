Sokan rosszul csinálják a kertben, pedig ez a hiba lassan elpusztíthatja a fákat

A mulcs lényege, hogy védőréteget képezzen a talajon: megtartja a nedvességet, visszafogja a gyomokat, és kiegyensúlyozottabb hőmérsékletet biztosít a növények gyökerei körül. Ez különösen fontos lehet a kerti ágyásokban és a dísznövények körül, ahol a csupasz föld gyorsan kiszárad, gyomosodik, és erősebben felmelegszik.

Kertészkedési tippek: Sokan rosszul mulcsoznak, pedig ezzel tönkretehetik a növényeket(illusztráció) Fotó: Unsplash

Sokan így mulcsoznak, pedig tönkretehetik vele a növényeket

A természetes anyagokból készült mulcsok, például a faapríték, a fakéreg, a szalma vagy a fenyőtű a legjobb választások közé tartoznak. Ezek lebomlás közben javítják a talajt, humuszt képeznek, és fokozatosan tápanyagot adnak vissza a növényeknek. A faapríték különösen hasznos, mert jól tartja a nedvességet, és egyenletesen engedi vissza azt a talajba.

A kavics és a kő ugyan csökkentheti a gyomosodást, de erősen felmelegedhet, ami perzselheti a növényeket és a gyökereket. A műanyag fólia és a gumidarálék még problémásabb lehet: hosszú távon szennyezheti a talajt, mikroműanyagokat, nehézfémeket vagy más káros anyagokat hagyhat maga után. A festett mulcsokkal is érdemes óvatosnak lenni, mert gyakran ismeretlen eredetű újrahasznosított fából készülnek.

A legnagyobb hiba a fatörzseknél történik

A legtöbb növény körül 7–10 centiméter vastag mulcsréteg ideális, de a mulcsot néhány centire el kell húzni a törzsektől és a száraktól. Ha közvetlenül a kéreghez tapad, bent tartja a nedvességet, rothadást okozhat, és lassan károsíthatja a növényt.

Különösen veszélyes a „mulcsvulkán”, amikor a mulcsot magas kupacban halmozzák a fa törzse köré. Ez a fa lassú pusztulásához vezethet. A jó mulcsozásnál a törzs alsó, kiszélesedő része látható marad. A legjobb időpont a fagyveszély elmúltával, még a gyomok megjelenése előtt van.

Írásunk az AP News cikke alapján készült, azonban más kertészkedési tippekről is írtunk már.

Nem mindegy, mikor kerül ki szabadba a palánta

Tapasztalatok szerint 10°C alatti talajhőmérsékletnél a növények könnyen „megfáznak”, különösen az uborka és a padlizsán érzékeny a hidegre.

A kertészek azt tapasztalják, hogy évről évre többen nevelnek saját palántát otthon, nem csak vásárolnak kész növényeket. Sokan azonban még bizonytalanok, mert a saját nevelésű palánták gyakran kisebbek, mint a kertészetiek, de gyors fejlődéssel hamar beérik őket. A kínálat is egyre szélesebb: többféle paprika és paradicsom palánta, balkonparadicsom, különleges chili fajták, valamint klasszikus zöldségek is elérhetők.