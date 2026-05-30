A késes támadó helyett a haldokló áldozatot verte bilincsbe a rendőrség

A Hampshire és Isle of Wight megyei rendőrkapitányság bocsánatot kért, miután gyilkosság vádjában bűnösnek találták a 23 éves Vickrum Digwát. A tárgyaláson kiderült, hogy Digwa hazudott, amikor azt állította, hogy ő az áldozat, és rasszista támadás érte. A Független Rendőrségi Felügyeleti Hivatal (IOPC) a BBC-nek megerősítette, hogy a hatóság fellépésével kapcsolatos nyomozás jelenleg is folyik a késeléses ügyben.
Elhitték a késelő hazugságait
Henry Nowak az egyetemi focicsapat bulijáról tartott a diákszállásra, amikor összefutott a támadójával. A szikh vallású Digwa elmondása szerint Henry részeg volt, és rasszista megjegyzéseket tett rá, megütötte, és leverte a turbánját.
A boncolás során azonban kiderült, hogy Henry vérében csekély, a vezetéshez szükséges határérték alatti alkohol volt. Az ügyészség szerint szerint Digwa hazudott, hogy elkerülje a börtönbüntetést. Valójában Henry volt az áldozat, aki a késelés után próbált egy kerítésen átmászva elmenekülni. A kiérkező rendőrök azonban az áldozatot bilincselték meg és tartóztatták le Digwa hamis vádjai alapján.
A rendőrfőnök bocsánatot kért a késelés áldozatának családjától
Tragédia, hogy a rendőrök nem mérték fel helyesen a helyzetet. Sajnálom, hogy megbilincselték, miközben elvesztette az eszméletét. Nem akarom eltitkolni a tényeket. Azt akarom, hogy a nyilvánosság a teljes igazságot lássa
– nyilatkozta Robert France ideiglenes rendőrfőnök-helyettes a BBC-nek és hozzátette, hogy az IOPC a történtek teljes egészét vizsgálja. Azt is megjegyezte, hogy elsőként az intézkedő rendőrök kezdték meg Henry újraélesztését, és küzdöttek az életéért.
Az IOPC közleményében részvétét fejezte ki a családnak, és megerősítette, hogy vizsgálják az eljárást, a bilincs használatát, valamint az elsősegélynyújtás körülményeit. Az érintett rendőröket jelenleg tanúként hallgatják ki.
A gyilkos büntetéséről hétfőn dönt a bíróság.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Döbbenetes dolgok derültek ki a svájci késelőről – megszólalt a támadó apja
A svájci hatóságok terroristának tartják a winterthuri pályaudvaron történt támadás gyanúsítottját, ám családja egészen másként látja a történteket. A svájci késelő édesapja szerint fia nem szélsőséges támadó, hanem mentális betegséggel küzdő ember, akinek segítségre lett volna szüksége.
Dulakodást követően hétszer szúrt a féltékeny férfi
Emberölési kísérlet miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában késsel rontott rá egy idős lakóra. A támadó azért ment a helyszínre, mert nehezményezte, hogy élettársa túl sok időt tölt egy másik lakásban. A bíróság elrendelte a féltékeny férfi letartóztatását.