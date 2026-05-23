Brutális késelés fényes nappal – vérbe borult az utca, többen kórházba kerültek

A késelés során négy férfit – egy 20, egy 22, egy 42 és egy 47 éves sérültet – szúrt sebekkel vittek kórházba. Egy ötödik, 26 éves férfit szintén kórházba szállítottak, akit a rendőrség később őrizetbe vett súlyos testi sértés gyanújával, valamint A és B kategóriás kábítószerek terjesztési szándékával történő birtoklása miatt - számolt be róla a Daily Mail.
A késelés után nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök Londonban
A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek állapota nem életveszélyes, és egyikük sem szenvedett maradandó sérülést. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, akik elsősegélyben részesítették a sérülteket.
Jill Horsfall főfelügyelő közölte, hogy a történtek aggodalmat kelthetnek a helyi lakosok körében, ezért a következő napokban megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a környéken.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett az utcai összetűzéshez. A rendőrség arra kérte az eset szemtanúit és az információval rendelkezőket, hogy jelentkezzenek.
Helyi beszámolók szerint a sérülteket egy elektronikai üzlet előtt látták el a mentők.
A londoni mentőszolgálat közlése szerint több mentőautót, taktikai reagálóegységet és vezető mentőtisztet is a helyszínre küldtek. Az öt sérültet a helyszíni ellátás után sürgősséggel kórházba vitték.