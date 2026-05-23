Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Budapesten is megáll a káprázatos luxusvonat, amelyre 7 millió forinttól kezdődnek a jegyek – fotók

késelés

Brutális késelés fényes nappal – vérbe borult az utca, többen kórházba kerültek

Rendőrségi nyomozás indult egy nyugat-londoni incidens után, amely során öt ember sérült meg. A késelés péntek délután történt az Acton városrészben található Horn Lane-en, ahol a hatóságok szerint egy összetűzés fajult el.
A késelés során négy férfit – egy 20, egy 22, egy 42 és egy 47 éves sérültet – szúrt sebekkel vittek kórházba. Egy ötödik, 26 éves férfit szintén kórházba szállítottak, akit a rendőrség később őrizetbe vett súlyos testi sértés gyanújával, valamint A és B kategóriás kábítószerek terjesztési szándékával történő birtoklása miatt - számolt be róla a Daily Mail.

A késelés Londonban öt sérültet követelt egy nappali utcai támadás során - Képünk illusztráció
A késelés után nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök Londonban

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a sérültek állapota nem életveszélyes, és egyikük sem szenvedett maradandó sérülést. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, akik elsősegélyben részesítették a sérülteket.

Jill Horsfall főfelügyelő közölte, hogy a történtek aggodalmat kelthetnek a helyi lakosok körében, ezért a következő napokban megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a környéken.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett az utcai összetűzéshez. A rendőrség arra kérte az eset szemtanúit és az információval rendelkezőket, hogy jelentkezzenek.

A londoni mentőszolgálat közlése szerint több mentőautót, taktikai reagálóegységet és vezető mentőtisztet is a helyszínre küldtek. Az öt sérültet a helyszíni ellátás után sürgősséggel kórházba vitték.

Helyi beszámolók szerint a sérülteket egy elektronikai üzlet előtt látták el a mentők.

