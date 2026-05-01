Öt diáktársát és egy biztonsági őrt késelt meg egy középiskolai tanuló Washingtonban

A drámai késelés a Foss High School falai között zajlott, amikor egy „összetűzés” percek alatt véres támadássá fajult. A rendőrség szerint az elkövető egy diák volt, akit a helyszínen elfogtak – ő maga is megsérült a dulakodásban, számolt be a bbc.com.
Káosz és vér: többeket kórházba vittek a késelés után
A hat sérült között öt diák és egy biztonsági őr van. A mentők azonnal a helyszínre siettek, és minden érintettet kórházba szállítottak. Bár kezdetben négy diák állapotát kritikusnak mondták, később megnyugtató hírek érkeztek: minden sérült stabil állapotban van.
A támadót ötrendbeli elsőfokú súlyos testi sértéssel vádolják.
„Egy pillanat alatt elszabadult a pokol”
A rendőrség közlése szerint a késelés egy iskolai konfliktusból indult, de a pontos részletek még nem tisztázottak. A hatóságok arra kérik az esetleges szemtanúkat, hogy osszák meg a náluk lévő videókat, miközben a nyomozás még javában zajlik.
Az iskola azonnal bezárt, és pénteken is zárva marad. A diákok csak hétfőn térhetnek vissza – akkor már pszichológusok is segítik majd a traumát átélt közösséget.
A helyszín sajnos már korábban is volt erőszak színtere: 2007-ben egy 17 éves diákot lőttek agyon az iskola folyosóján, az elkövetőt később 23 év börtönre ítélték.
