Öt diáktársát és egy biztonsági őrt késelt meg egy középiskolai tanuló Washingtonban

A drámai késelés a Foss High School falai között zajlott, amikor egy „összetűzés” percek alatt véres támadássá fajult. A rendőrség szerint az elkövető egy diák volt, akit a helyszínen elfogtak – ő maga is megsérült a dulakodásban, számolt be a bbc.com.

A késelés egy washingtoni középiskolában történt: hatan sérültek meg – Fotó: pexels.com / illusztráció

Káosz és vér: többeket kórházba vittek a késelés után

A hat sérült között öt diák és egy biztonsági őr van. A mentők azonnal a helyszínre siettek, és minden érintettet kórházba szállítottak. Bár kezdetben négy diák állapotát kritikusnak mondták, később megnyugtató hírek érkeztek: minden sérült stabil állapotban van.

A támadót ötrendbeli elsőfokú súlyos testi sértéssel vádolják.

„Egy pillanat alatt elszabadult a pokol”

A rendőrség közlése szerint a késelés egy iskolai konfliktusból indult, de a pontos részletek még nem tisztázottak. A hatóságok arra kérik az esetleges szemtanúkat, hogy osszák meg a náluk lévő videókat, miközben a nyomozás még javában zajlik.

Az iskola azonnal bezárt, és pénteken is zárva marad. A diákok csak hétfőn térhetnek vissza – akkor már pszichológusok is segítik majd a traumát átélt közösséget.

A helyszín sajnos már korábban is volt erőszak színtere: 2007-ben egy 17 éves diákot lőttek agyon az iskola folyosóján, az elkövetőt később 23 év börtönre ítélték.

