Sokkoló támadás Barcelonában: fiatal nőt késeltek halálra az utcán

Szemtanúk szerint a férfi a késes támadás előtt Allah nevét kiabálta, bár ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A helyi beszámolók alapján a férfi idegesen viselkedett, majd hirtelen rátámadt az áldozatra – számolt be a Daily Mail.
Késes támadás: sokkoló részletek derültek ki
Egy 58 éves férfi megpróbálta megállítani a támadót, de őt is megtámadták. Elmondása szerint a késes férfi felé fordult, és megpróbálta megszúrni, majd kövekkel dobálta meg, mielőtt elmenekült.
A nőt súlyos sérülésekkel – többek között a nyakán, mellkasán és hasán – találták meg, életét már nem tudták megmenteni. A támadás egy lakóövezetben történt, nem messze egy kórháztól.
A rendőrség rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt Les Corts városrészben. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, és nem zárták ki, hogy véletlenszerű támadás történt.
A helyi önkormányzat két napos gyászt rendelt el, és közleményben ítélte el az erőszakos cselekményt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.
Antiszemita késes támadás történt Londonban
Két ember megsérült, miután késsel támadtak rájuk az Egyesült Királyságban, Londonban. A késeléses támadás a város jórészt zsidók lakta Golders Green területén történt.
Autós konfliktus végződött halálos késeléssel
Tragédiába torkollt egy dühös közúti vita vasárnap Virginiában. A késelés során többen megsérültek, ketten a helyszínen meghaltak.