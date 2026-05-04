Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

késes támadás

Sokkoló támadás Barcelonában: fiatal nőt késeltek halálra az utcán

Halálos késes támadás történt Esplugues de Llobregat városában, Barcelona egyik elővárosában: egy fiatal nőt az utcán támadt meg egy férfi, aki több szúrással végzett vele. A késes támadás indítéka egyelőre nem ismert.
Szemtanúk szerint a férfi a késes támadás előtt Allah nevét kiabálta, bár ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A helyi beszámolók alapján a férfi idegesen viselkedett, majd hirtelen rátámadt az áldozatra – számolt be a Daily Mail

A késes támadás Barcelona egyik elővárosában történt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Késes támadás: sokkoló részletek derültek ki

Egy 58 éves férfi megpróbálta megállítani a támadót, de őt is megtámadták. Elmondása szerint a késes férfi felé fordult, és megpróbálta megszúrni, majd kövekkel dobálta meg, mielőtt elmenekült.

A nőt súlyos sérülésekkel – többek között a nyakán, mellkasán és hasán – találták meg, életét már nem tudták megmenteni. A támadás egy lakóövezetben történt, nem messze egy kórháztól.

A rendőrség rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt Les Corts városrészben. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, és nem zárták ki, hogy véletlenszerű támadás történt.

A helyi önkormányzat két napos gyászt rendelt el, és közleményben ítélte el az erőszakos cselekményt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

