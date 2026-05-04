Sokkoló támadás Barcelonában: fiatal nőt késeltek halálra az utcán

Szemtanúk szerint a férfi a késes támadás előtt Allah nevét kiabálta, bár ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A helyi beszámolók alapján a férfi idegesen viselkedett, majd hirtelen rátámadt az áldozatra – számolt be a Daily Mail.

A késes támadás Barcelona egyik elővárosában történt (illusztráció)

Késes támadás: sokkoló részletek derültek ki

Egy 58 éves férfi megpróbálta megállítani a támadót, de őt is megtámadták. Elmondása szerint a késes férfi felé fordult, és megpróbálta megszúrni, majd kövekkel dobálta meg, mielőtt elmenekült.

A nőt súlyos sérülésekkel – többek között a nyakán, mellkasán és hasán – találták meg, életét már nem tudták megmenteni. A támadás egy lakóövezetben történt, nem messze egy kórháztól.

Knifeman stabs woman to death in 'random street attack' in front of terrified bystanders in Barcelona https://t.co/65G7c2cDnB — Daily Mail (@DailyMail) May 3, 2026

A rendőrség rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt Les Corts városrészben. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, és nem zárták ki, hogy véletlenszerű támadás történt.

A helyi önkormányzat két napos gyászt rendelt el, és közleményben ítélte el az erőszakos cselekményt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

