Putyin elrendelte a halál napját – megsemmisítő csapást indított

Sokkoló támadás Németországban: két embert késeltek meg az utcán

Brutális jelenetek játszódtak le a németországi Essen belvárosában kedden este. A késes támadás során egy ismeretlen férfi egy kioszk előtt támadt rá két emberre, majd elmenekült a helyszínről.
A beszámolók szerint az eset a Viehofer Platz közelében történt este nyolc óra körül. Az egyik sérült eszméletlenül feküdt az utcán, miután több késszúrás érte a combját. A másik férfi szintén lábsérüléseket szenvedett a késes támadás során – számolt be a Bild.

Késes támadás történt este a németországi Essen városában – Fotó: Unsplash
Hajtóvadászat indult a késes támadás elkövetőjének felkutatására 

A mentők mindkét áldozatot kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint egyikük állapota rendkívül súlyos, az életveszélyt sem lehet kizárni.

Az elkövető még a rendőrök kiérkezése előtt eltűnt. A német rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a férfi felkutatását, a környéken hajtóvadászat indult.

A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A nyomozók annyira súlyosnak tartják az ügyet, hogy még aznap este külön nyomozócsoportot állítottak fel a késelő elfogására és a bizonyítékok összegyűjtésére.

