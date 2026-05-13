Sokkoló támadás Németországban: két embert késeltek meg az utcán

A beszámolók szerint az eset a Viehofer Platz közelében történt este nyolc óra körül. Az egyik sérült eszméletlenül feküdt az utcán, miután több késszúrás érte a combját. A másik férfi szintén lábsérüléseket szenvedett a késes támadás során – számolt be a Bild.
Hajtóvadászat indult a késes támadás elkövetőjének felkutatására
A mentők mindkét áldozatot kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint egyikük állapota rendkívül súlyos, az életveszélyt sem lehet kizárni.
Az elkövető még a rendőrök kiérkezése előtt eltűnt. A német rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a férfi felkutatását, a környéken hajtóvadászat indult.
A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A nyomozók annyira súlyosnak tartják az ügyet, hogy még aznap este külön nyomozócsoportot állítottak fel a késelő elfogására és a bizonyítékok összegyűjtésére.
