Sokkoló támadás Németországban: két embert késeltek meg az utcán

A beszámolók szerint az eset a Viehofer Platz közelében történt este nyolc óra körül. Az egyik sérült eszméletlenül feküdt az utcán, miután több késszúrás érte a combját. A másik férfi szintén lábsérüléseket szenvedett a késes támadás során – számolt be a Bild.

Késes támadás történt este a németországi Essen városában

Fotó: Unsplash

Hajtóvadászat indult a késes támadás elkövetőjének felkutatására

A mentők mindkét áldozatot kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint egyikük állapota rendkívül súlyos, az életveszélyt sem lehet kizárni.

Az elkövető még a rendőrök kiérkezése előtt eltűnt. A német rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a férfi felkutatását, a környéken hajtóvadászat indult.

Neues aus NRW.

Blutige Attacke im Herzen von Essen: Offenbar zog am Dienstagabend ein Unbekannter vor einem Kiosk am Viehofer Platz ein Messer und stach auf zwei Männer ein. Gegen 20 Uhr wurden die beiden entdeckt. Einer von ihnen lag bewusstlos auf der Straße, schwer verletzt… pic.twitter.com/1AzCgwcy6d — Der Kollwitz (@UlfKollwitz) May 13, 2026

A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A nyomozók annyira súlyosnak tartják az ügyet, hogy még aznap este külön nyomozócsoportot állítottak fel a késelő elfogására és a bizonyítékok összegyűjtésére.

Visszatért a tél Németországba – elképesztő videón a havazás

Május közepén szokatlan télies időjárás érkezett Dél-Németországba, különösen az Oberallgäu térségébe. 800 méter felett több centiméter hó hullott, amely teljesen fehérbe borította a tájat.