Két strandon is egyszerre tört ki zavargás, többen megsérültek a késes támadásban

Késes támadásban sebesült meg három ember kedd délután Rhode Island déli részén, a Narragansett Town Beachen – tájékoztat a New York Post.

Kyle Rekas, a narragansetti rendőrfőnök közölte, hogy a népszerű strandon több tinédzser csapat között tört ki verekedés. A helyszínre érve három sérültet találtak szúrt sebekkel, őket a mentők ellátták és kórházba szállították.

A késes támadás hatalmas pánikot okozott a strandon, emberek százai próbáltak elmenekülni, ami miatt zavargások törtek ki.

Két felnőttet vettek őrizetbe testi sértés, rendzavarás, a letartóztatás elleni ellenállás és az igazságszolgáltatás akadályozása vádjával.

A rendőrség keresi a támadás elkövetőjét.

A késeléssel egy időben, mintegy 30 kilométerrel arrébb, egy másik strandon is zavargások törtek ki. A Sachuest-öbölben található Second Beach-en egy strandoló zaklatni kezdte az egyik csoportot, ami verekedésbe torkollt.

A rendőrség őrizetbe vette a rendbontó férfit, de egy másik férfi támadásba lendült a rendőrök ellen, ami egy nagyobb csoportot is felbőszített. A rendőrök paprika spray-vel verték vissza a támadást.

A rendőrök több tizenévest letartóztattak rendzavarás és a rendőri munkavégzés akadályozása miatt.

