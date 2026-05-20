Két strandon is egyszerre tört ki zavargás, többen megsérültek a késes támadásban

Késes támadásban sebesült meg három ember kedd délután Rhode Island déli részén, a Narragansett Town Beachen – tájékoztat a New York Post.
Kyle Rekas, a narragansetti rendőrfőnök közölte, hogy a népszerű strandon több tinédzser csapat között tört ki verekedés. A helyszínre érve három sérültet találtak szúrt sebekkel, őket a mentők ellátták és kórházba szállították.
A késes támadás hatalmas pánikot okozott a strandon, emberek százai próbáltak elmenekülni, ami miatt zavargások törtek ki.
Két felnőttet vettek őrizetbe testi sértés, rendzavarás, a letartóztatás elleni ellenállás és az igazságszolgáltatás akadályozása vádjával.
A rendőrség keresi a támadás elkövetőjét.
A késeléssel egy időben, mintegy 30 kilométerrel arrébb, egy másik strandon is zavargások törtek ki. A Sachuest-öbölben található Second Beach-en egy strandoló zaklatni kezdte az egyik csoportot, ami verekedésbe torkollt.
A rendőrség őrizetbe vette a rendbontó férfit, de egy másik férfi támadásba lendült a rendőrök ellen, ami egy nagyobb csoportot is felbőszített. A rendőrök paprika spray-vel verték vissza a támadást.
A rendőrök több tizenévest letartóztattak rendzavarás és a rendőri munkavégzés akadályozása miatt.
Sokkoló késes támadás Barcelonában: fiatal nőt gyilkoltak meg az utcán
Halálos késes támadás történt Esplugues de Llobregat városában, Barcelona egyik elővárosában: egy fiatal nőt az utcán támadt meg egy férfi, aki több szúrással végzett vele.
Autós konfliktus végződött halálos késeléssel
Tragédiába torkollt egy dühös közúti vita vasárnap Virginiában. A késelés során többen megsérültek, ketten a helyszínen meghaltak.