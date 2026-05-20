Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Ezt látnia kell!

Megrázó vallomás: ezt sokan nem tudták Scherer Péterről

késes támadás

Két strandon is egyszerre tört ki zavargás, többen megsérültek a késes támadásban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két strandon is verekedés tört ki kedden Rhode Island déli részén. Az egyik strandon késes támadásban sebesült meg három ember, míg a másik partszakaszon a rendőröknek paprika spray-vel kellett visszaverniük a rájuk támadó tömeget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késes támadástámadásRhode Islandrendőr

Késes támadásban sebesült meg három ember kedd délután Rhode Island déli részén, a Narragansett Town Beachen – tájékoztat a New York Post. 

Késes támadásban sebesült meg három ember kedd délután Rhode Island déli részén, a Narragansett Town Beachen
Késes támadásban sebesült meg három ember kedd délután Rhode Island déli részén, a Narragansett Town Beachen. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Kyle Rekas, a narragansetti rendőrfőnök közölte, hogy a népszerű strandon több tinédzser csapat között tört ki verekedés. A helyszínre érve három sérültet találtak szúrt sebekkel, őket a mentők ellátták és kórházba szállították. 

A késes támadás hatalmas pánikot okozott a strandon, emberek százai próbáltak elmenekülni, ami miatt zavargások törtek ki. 

Két felnőttet vettek őrizetbe testi sértés, rendzavarás, a letartóztatás elleni ellenállás és az igazságszolgáltatás akadályozása vádjával. 

A rendőrség keresi a támadás elkövetőjét. 

A késeléssel egy időben, mintegy 30 kilométerrel arrébb, egy másik strandon is zavargások törtek ki. A Sachuest-öbölben található Second Beach-en egy strandoló zaklatni kezdte az egyik csoportot, ami verekedésbe torkollt.  

A rendőrség őrizetbe vette a rendbontó férfit, de egy másik férfi támadásba lendült a rendőrök ellen, ami egy nagyobb csoportot is felbőszített. A rendőrök paprika spray-vel verték vissza a támadást. 

A rendőrök több tizenévest letartóztattak rendzavarás és a rendőri munkavégzés akadályozása miatt. 

Sokkoló késes támadás Barcelonában: fiatal nőt gyilkoltak meg az utcán

Halálos késes támadás történt Esplugues de Llobregat városában, Barcelona egyik elővárosában: egy fiatal nőt az utcán támadt meg egy férfi, aki több szúrással végzett vele. 

Autós konfliktus végződött halálos késeléssel

Tragédiába torkollt egy dühös közúti vita vasárnap Virginiában. A késelés során többen megsérültek, ketten a helyszínen meghaltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!