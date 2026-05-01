Meztelenül fürdőzött a tengerben Kesha – kiakadtak a rajongók

A TikTok-énekesnő ezúttal nem egy új dallal, hanem egy meghökkentő, meztelen tengerparti fotósorozattal hívta fel magára a figyelmet. Kesha anyaszült meztelenül vetette bele magát az óceán hullámaiba, miközben úgy pózolt, mint egy igazi sellő, szúrta ki a Daily Star.

Az extravagáns amerikai énekesnő, Kesha ezúttal meztelenül fürdőzött a tengerben – Fotó: Kesha / Instagram

Pucér fürdőzés és filozófiai üzenetek

A vad képeken Kesha hol a vízből kibukkanva, hol a sziklákon fekve látható – mindezt ruha nélkül. Bár az intim részeket néhol szívecskés emojikkal takarta ki, a fotók így is sokat mutatnak.

A sztár nemcsak a testét, hanem a gondolatait is felfedte: „A természet az isteni nőiesség” – írta az egyik képhez, míg egy másikon egészen meghökkentő kérdést tett fel: „Gondolt már valaki arra, hogy talán mi vagyunk az idegenek?”

Sellőként pózolt, imádta a napot Kesha

Az amerikai énekesnő hosszú, vizes haját dobálva, a nap felé fordulva élvezte a pillanatot, miközben láthatóan teljes harmóniában volt a természettel. Egy másik felvételen egy kagylót tart a kezében, mintha valami titkos üzenetet fedezett volna fel benne.

„Végtelen dolgok összessége vagyok” – írta egy újabb képhez.

„A legföldközelibb popsztár”

Kesha az Instagramon is megosztotta a sorozatot, ahol így jellemezte magát: „A legföldközelibb popsztár, akit ezek a sziklák valaha láttak. A Föld napja minden nap van.”

A rajongók persze azonnal reagáltak: egyesek imádják a szabadságát és bátorságát, mások szerint viszont túl messzire ment.

Az énekesnő megjelenése merész, vad és felszabadult. Kesha a fellépésein és fotóin gyakran hangsúlyozza formáit, dögös kisugárzását pedig a játékos magabiztosság teszi igazán feltűnővé. Sminkje, ruhái és pózai sokszor provokatívak, mégis van bennük egyfajta rock'n'roll-lazaság.

A világhírű popsztár merész ruhaválasztásával hívta fel magára a figyelmet a Tom Ford bemutatóján. Kesha fehérnemű és melltartó nélkül jelent meg, kék ruhájának kivágása pedig szinte mindent megmutatott.




