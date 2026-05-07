Bedrogozták Khloé Kardashiant a Coachellán

Khloé Kardashian megdöbbentő vallomást tett egykori Coachella-élményéről. A világsztár, Khloé Kardashian azt állítja, hogy tudta nélkül bedrogozhatták egy sivatagi buliban.
Elmondása szerint egy különös italt ivott meg, amely után hirtelen teljesen elvesztette a kontrollt maga felett. Khloé Kardashian szerint annyira pánikba esett, hogy órákra bezárkózott egy fürdőszobába, miközben a többiek próbálták kijuttatni onnan írja a Page Six.

Khloé Kardashian nem tudta, mi történik vele, miután bedrogozták.

Khloé Kardashian rémálma vált valóra a fesztiválon

A realitysztár úgy érzi, senki sem kifejezetten őt akarta célba venni, egyszerűen nem tudta, hogy a társaságban drogok is előkerültek. 

Azt mondta, borzalmas érzés volt úgy elveszíteni az önuralmát, hogy fogalma sem volt, mi történik vele. 

A bizarr történetet saját podcastjében idézte fel, ahol őszintén beszélt a múltja legsötétebb pillanatairól. A beszélgetés során szóba került a 2007-es ittas vezetési ügye is, amely miatt letartóztatták. Kardashian felidézte, hogy elsőre nem is fogta fel, milyen komoly következményei lehetnek az ügynek. 

Végül egy hétvégét börtönben kellett töltenie, 

mert a szabadon engedését csak hétfőn tudták elintézni. A celeb szerint ez az időszak örökre megváltoztatta az életét, és azóta is kísérti a fesztiválon átélt rettenetes élmény.

Khloé Kardashian amerikai televíziós személyiség, vállalkozó és producer, aki a Kardashian‑brand egyik meghatározó alakja. A Keeping Up with the Kardashians és a The Kardashians révén vált ismertté, miközben saját divat‑ és életmódmárkáival is komoly hatást gyakorol a popkultúrára.

 

Pánik a Coachellán

Hatalmas pánik tört ki az idei Coachellán, amikor az erős szél miatt egy koncert közben súlyos baleset történt a fesztivál területén. A beszámolók szerint a kaotikus jelenetek közepette többen megsérültek, a közönség pedig rémülten menekült a helyszínről, miközben mindenhol vér és zűrzavar uralkodott.

 

 

