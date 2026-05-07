Bedrogozták Khloé Kardashiant a Coachellán

Elmondása szerint egy különös italt ivott meg, amely után hirtelen teljesen elvesztette a kontrollt maga felett. Khloé Kardashian szerint annyira pánikba esett, hogy órákra bezárkózott egy fürdőszobába, miközben a többiek próbálták kijuttatni onnan – írja a Page Six.

Khloé Kardashian nem tudta, mi történik vele, miután bedrogozták.

Khloé Kardashian rémálma vált valóra a fesztiválon

A realitysztár úgy érzi, senki sem kifejezetten őt akarta célba venni, egyszerűen nem tudta, hogy a társaságban drogok is előkerültek.

Azt mondta, borzalmas érzés volt úgy elveszíteni az önuralmát, hogy fogalma sem volt, mi történik vele.

A bizarr történetet saját podcastjében idézte fel, ahol őszintén beszélt a múltja legsötétebb pillanatairól. A beszélgetés során szóba került a 2007-es ittas vezetési ügye is, amely miatt letartóztatták. Kardashian felidézte, hogy elsőre nem is fogta fel, milyen komoly következményei lehetnek az ügynek.

Végül egy hétvégét börtönben kellett töltenie,

mert a szabadon engedését csak hétfőn tudták elintézni. A celeb szerint ez az időszak örökre megváltoztatta az életét, és azóta is kísérti a fesztiválon átélt rettenetes élmény.