Nyolcéves gyerekekből faragnak kiberbűnözőket a kerítők

Rengeteg szülő számára ijesztő figyelmeztetéssel állt elő a brit The Hacking Games kiberbiztonsági szervezet, a jövő hackerei akár már nyolc évesen elkezdhetik a kiberbűnözéssel való ismerkedést. Az információi első kézből származnak, az egyik kollégája maga is bejárta ezt az utat, de Conor Freeman már csak a bűntényekért kapott börtönbüntetésének letöltését követően térhetett jó útra – írja a Dexerto.
Kiberbűnözőket faragnak a gyerekekből a kerítők
Freeman elmondása szerint 12 évesen ismerkedett meg a hackelés világával, méghozzá egy „klassz trükk” hatására. Egy másik játékos megmutatta neki, hogy hackelőprogram használatával eljuthat a Minecraft pályájának olyan helyeire, amelyek normál esetben elérhetetlenek a játékosok számára. Felajánlotta, hogy megtanítja Conort erre a trükkre. Túl későn derül ki, hogy a személy egy toborzó volt, aki hátsó szándékkal közeledett a kisfiúhoz.
Ami a MineCraftban kezdődött babrálással, végül mások fiókjainak az átvételévé vált. A fiókok átvétele kriptovaluta-lopássá. Minden lépés kicsinek tűnt az én szemszögemből
– mesélte Freeman, hogy miként vált az évek során játékokban ártatlanul trükköző gyermekből börtönbüntetésre ítélt kiberbűnözővé. Ráadásul nem maga irányította az eseményeket: a hátsó szándékú toborzó azért ismertette meg a minecraftos hackeléssel, hogy horogra akassza és később kihasználhassa. Freeman szerint a toborzás a mai napig látszólag ártatlan, videójátékokon belüli interakciókkal indul, majd a beszélgetések átkerülnek más csevegőplatformokra, manapság jellemzően a Discordról van szó.
Ez a platformváltás az a pillanat, amikor minden elkezdődik. Olyan érzés, mintha bevettek volna valami titkos dologba
– emlékezett vissza Freeman, hogy milyen érzés volt, mikor a kerítők hálójába került.
Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynökségének (NCA) adatai szerint a 10–16 éves gyerekek egyötöde folytatott olyan online tevékenységet, amely sértheti a számítógépekkel való visszaélésről szóló törvényt. Az Europol és az FBI adatai alapján
a kiberbűnözéssel gyanúsítottak 61 százaléka 16 éves kora előtt kezdett hackelni, sokan videójátékos chatszolgáltatásokon vagy fórumokon keresztül kerültek kapcsolatba a kiberbűnözéssel.
Fergus Hay, a hackertehetségek felfedezéséért és jó úton tartásáért dolgozó The Hacking Games igazgatója szerint ugyanaz a technikai kíváncsiság, ami a bűnözés felé viszi a gyerekeket, legális kiberbiztonsági karrierré is alakítható, ha időben azonosítják.
„A gyerek, akit egy bűnöző toborzó szúr ki egy Roblox szerveren, és az, aki végül a jó oldalon köt ki, ugyanazokkal az adottságokkal rendelkezik. Az egyetlen különbség köztük, hogy ki érte el őket előbb" – mesélte.
A Roblox korábban elismerte, hogy a kiberbűnözés „iparági szintű kihívást" jelent, és hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködik a hatóságokkal. A platform etikus hacking programján keresztül több fiatalt is teljes munkaidős alkalmazottként vett fel, akik most a biztonságát erősítik.
Kibercsalásokra készítik fel a diákokat a népszerű pénzügyi vetélkedőn
A digitális bankolás terjedésével a fiatalokat is egyre nagyobb veszély fenyegeti az online csalások és kibertámadások miatt, ezért a pénzügyi tudatosság mellett a kiberbiztonsági ismeretek oktatása is kiemelten fontossá vált. A Nagy Diák Banktudós Teszt játékos formában segít a diákoknak megtanulni a felelős pénzügyi döntéseket és felismerni a digitális világ veszélyeit. A vetélkedő tavaly több mint 13 ezer diákot ért el, idén pedig értékes nyereményekért is versenyezhetnek a résztvevők.
Gyerekeket használnak gyilkosságokra a bűnbandák – az interneten toborozzák őket
Az Europol szerint a bűnbandák egyre gyakrabban videojátékokon és közösségi oldalakon keresztül hálózzák be a gyerekeket, akiket drogkereskedelemre vagy akár gyilkosságokra is felhasználhatnak. A szervezetek online tesztelik, mennyire befolyásolható és agresszív egy fiatal, miközben a digitális tér és a titkosított üzenetküldők a szervezett bűnözés egyik fő eszközévé váltak.