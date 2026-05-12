Nyolcéves gyerekekből faragnak kiberbűnözőket a kerítők

Rengeteg szülő számára ijesztő figyelmeztetéssel állt elő a brit The Hacking Games kiberbiztonsági szervezet, a jövő hackerei akár már nyolc évesen elkezdhetik a kiberbűnözéssel való ismerkedést. Az információi első kézből származnak, az egyik kollégája maga is bejárta ezt az utat, de Conor Freeman már csak a bűntényekért kapott börtönbüntetésének letöltését követően térhetett jó útra – írja a Dexerto.

A kiberbűnözők a tehetséges gyerekeket keresik, akikből akár etikus hackerek is lehetnének

Kiberbűnözőket faragnak a gyerekekből a kerítők

Freeman elmondása szerint 12 évesen ismerkedett meg a hackelés világával, méghozzá egy „klassz trükk” hatására. Egy másik játékos megmutatta neki, hogy hackelőprogram használatával eljuthat a Minecraft pályájának olyan helyeire, amelyek normál esetben elérhetetlenek a játékosok számára. Felajánlotta, hogy megtanítja Conort erre a trükkre. Túl későn derül ki, hogy a személy egy toborzó volt, aki hátsó szándékkal közeledett a kisfiúhoz.

Ami a MineCraftban kezdődött babrálással, végül mások fiókjainak az átvételévé vált. A fiókok átvétele kriptovaluta-lopássá. Minden lépés kicsinek tűnt az én szemszögemből

– mesélte Freeman, hogy miként vált az évek során játékokban ártatlanul trükköző gyermekből börtönbüntetésre ítélt kiberbűnözővé. Ráadásul nem maga irányította az eseményeket: a hátsó szándékú toborzó azért ismertette meg a minecraftos hackeléssel, hogy horogra akassza és később kihasználhassa. Freeman szerint a toborzás a mai napig látszólag ártatlan, videójátékokon belüli interakciókkal indul, majd a beszélgetések átkerülnek más csevegőplatformokra, manapság jellemzően a Discordról van szó.

Ez a platformváltás az a pillanat, amikor minden elkezdődik. Olyan érzés, mintha bevettek volna valami titkos dologba

– emlékezett vissza Freeman, hogy milyen érzés volt, mikor a kerítők hálójába került.

Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynökségének (NCA) adatai szerint a 10–16 éves gyerekek egyötöde folytatott olyan online tevékenységet, amely sértheti a számítógépekkel való visszaélésről szóló törvényt. Az Europol és az FBI adatai alapján

a kiberbűnözéssel gyanúsítottak 61 százaléka 16 éves kora előtt kezdett hackelni, sokan videójátékos chatszolgáltatásokon vagy fórumokon keresztül kerültek kapcsolatba a kiberbűnözéssel.

Fergus Hay, a hackertehetségek felfedezéséért és jó úton tartásáért dolgozó The Hacking Games igazgatója szerint ugyanaz a technikai kíváncsiság, ami a bűnözés felé viszi a gyerekeket, legális kiberbiztonsági karrierré is alakítható, ha időben azonosítják.