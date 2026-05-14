Sokkoló jelenet a hotelszobában: kobrát talált a vécében egy turista – videó

A beszámolók szerint a vendég a vécécsészében vette észre a kígyót, amely eleinte a vízben mozgott, majd váratlanul felemelkedett a csésze peremére. A felvételen látható, ahogy az állat lassan előbújik, miközben fenyegetően figyeli környezetét - írja a Bild.
Kígyó a vécében
A turista először meg akarta bizonyosodni arról, hogy a kígyó valóban él-e, ezért egy hosszú ággal óvatosan megérintette az összetekeredett állatot. A kígyó erre reagált: megmozdult, felemelte a fejét, és villás nyelvét is kidugta, ami tovább fokozta a feszültséget. Az eset után a vendég értesítette a szálloda személyzetét, akik intézkedtek az állat eltávolításáról. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy pontosan milyen kígyófajról volt szó, illetve mi történt vele később.
A történet sokakat emlékeztetett arra, hogy a trópusi országokban időnként váratlan helyeken is felbukkanhatnak veszélyes állatok – akár egy hotelszoba fürdőszobájában is. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kígyók miatt riasztják a szakembereket Pécsen.