fülöp - szigeteken

Sokkoló jelenet a hotelszobában: kobrát talált a vécében egy turista – videó

Rémisztő élményben volt része egy turistának a Fülöp-szigeteken, amikor egy feltételezett kobrával találta szembe magát szállodai szobájának fürdőszobájában. A különös incidens a Negros Occidental tartományban történt, és a kígyós jelenet gyorsan elterjedt az interneten egy videófelvételnek köszönhetően.
A beszámolók szerint a vendég a vécécsészében vette észre a kígyót, amely eleinte a vízben mozgott, majd váratlanul felemelkedett a csésze peremére. A felvételen látható, ahogy az állat lassan előbújik, miközben fenyegetően figyeli környezetét - írja a Bild.

A turista sokkot kapott a kígyó látványától. A kép illusztráció. Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

Kígyó a vécében

A turista először meg akarta bizonyosodni arról, hogy a kígyó valóban él-e, ezért egy hosszú ággal óvatosan megérintette az összetekeredett állatot. A kígyó erre reagált: megmozdult, felemelte a fejét, és villás nyelvét is kidugta, ami tovább fokozta a feszültséget. Az eset után a vendég értesítette a szálloda személyzetét, akik intézkedtek az állat eltávolításáról. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy pontosan milyen kígyófajról volt szó, illetve mi történt vele később.

A történet sokakat emlékeztetett arra, hogy a trópusi országokban időnként váratlan helyeken is felbukkanhatnak veszélyes állatok – akár egy hotelszoba fürdőszobájában is. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kígyók miatt riasztják a szakembereket Pécsen.

 

