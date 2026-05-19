Hihetetlen dolgot találtak Kim Kardashian bugyijában – alig hiszünk a szemünknek!

A Kim Kardashian fehérneműi mögé rejtett drogszállítmány egy Hollandiából érkező kamionban bukott le Nagy-Britanniában. A brit hatóságok szerint a 40 éves Jakub Jan Konkel egy legális Skims-rakományt szállított, amikor az essexi kikötőben ellenőrzés alá vonták – írja a Mirror.

Hihetetlen dolgot találtak Kim Kardashian bugyijában: több mint 3 milliárd forint értékű kokain lapult a szállítmányban

Kim Kardashian fehérneműi mögött titkos drogrekeszeket találtak

A nyomozás szerint a sofőr útközben vett fel összesen 90 kilogramm kokaint, amelyet speciálisan kialakított titkos rekeszekben rejtettek el a kamion hátsó részében. A hatóságok összesen 90 darab, egykilós csomagot találtak, amelyek utcai értékét több mint 3,3 milliárd forintra becsülték.

A tachográf adatai szerint a férfi tett egy 16 perces megállót, amelyről nem számolt be a kihallgatás során. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerint ekkor kerülhetett a drog a járműbe.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy maga a Skims-rakomány teljesen szabályos volt, és sem a feladó, sem az importőr nem tudott a kokainról. A sofőr végül beismerte, hogy körülbelül 1,8 millió forintnak megfelelő összegért vállalta a drogszállítást.

A brit nyomozók szerint a bűnszervezetek egyre gyakrabban használnak ismert márkákhoz kapcsolódó legális rakományokat arra, hogy elrejtsék a kábítószereket. A mostani ügyben a kamionsofőr 13 év börtönbüntetést kapott.

A Skims márkát Kim Kardashian alapította 2019-ben Jens Grede és Emma Grede közreműködésével. A vállalat rövid idő alatt világszerte ismert lett alakformáló fehérneműiről és testpozitív kampányairól.

Új kampányfotókkal jelentkezett a világhírű realitysztár. A rajongók pedig azonnal kiszúrták, hogy Kim Kardashian dereka hihetetlenül vékonynak tűnik a friss képeken.

Újabb elképesztő jelenet miatt került a figyelem középpontjába Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney nevével fémjelzett Eufória-jelenetben egy hatalmas pitonnal tekeredve, szinte teljesen meztelenül pózolt a színésznő, amitől az internet azonnal felrobbant.