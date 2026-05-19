Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Időjárás

Olyan meleg jöhet, hogy menekülnek majd az emberek az árnyékba

rakomány

Hihetetlen dolgot találtak Kim Kardashian bugyijában – alig hiszünk a szemünknek!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljesen hétköznapi ruhaszállítmánynak tűnt a kamion, amelyet az essexi kikötőben állítottak meg a hatóságok. A Kim Kardashian fehérneműi közé rejtett kokain miatt végül 13 év börtönre ítéltek egy lengyel kamionsofőrt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rakományKim Kardashianhatóságok

A Kim Kardashian fehérneműi mögé rejtett drogszállítmány egy Hollandiából érkező kamionban bukott le Nagy-Britanniában. A brit hatóságok szerint a 40 éves Jakub Jan Konkel egy legális Skims-rakományt szállított, amikor az essexi kikötőben ellenőrzés alá vonták – írja a Mirror.

Hihetetlen dolgot találtak Kim Kardashian bugyijában: több mint 3 milliárd forint értékű kokain lapult a szállítmányban.
Hihetetlen dolgot találtak Kim Kardashian bugyijában: több mint 3 milliárd forint értékű kokain lapult a szállítmányban Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian fehérneműi mögött titkos drogrekeszeket találtak

A nyomozás szerint a sofőr útközben vett fel összesen 90 kilogramm kokaint, amelyet speciálisan kialakított titkos rekeszekben rejtettek el a kamion hátsó részében. A hatóságok összesen 90 darab, egykilós csomagot találtak, amelyek utcai értékét több mint 3,3 milliárd forintra becsülték.

A tachográf adatai szerint a férfi tett egy 16 perces megállót, amelyről nem számolt be a kihallgatás során. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerint ekkor kerülhetett a drog a járműbe.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy maga a Skims-rakomány teljesen szabályos volt, és sem a feladó, sem az importőr nem tudott a kokainról. A sofőr végül beismerte, hogy körülbelül 1,8 millió forintnak megfelelő összegért vállalta a drogszállítást.

A brit nyomozók szerint a bűnszervezetek egyre gyakrabban használnak ismert márkákhoz kapcsolódó legális rakományokat arra, hogy elrejtsék a kábítószereket. A mostani ügyben a kamionsofőr 13 év börtönbüntetést kapott.

A Skims márkát Kim Kardashian alapította 2019-ben Jens Grede és Emma Grede közreműködésével. A vállalat rövid idő alatt világszerte ismert lett alakformáló fehérneműiről és testpozitív kampányairól.

Kim Kardashian új fotói sokkolták a rajongókat – hihetetlenül vékony a dereka

Új kampányfotókkal jelentkezett a világhírű realitysztár. A rajongók pedig azonnal kiszúrták, hogy Kim Kardashian dereka hihetetlenül vékonynak tűnik a friss képeken.

Ekkora kígyóval még a meztelen Sydney Sweeney sem bír el

Újabb elképesztő jelenet miatt került a figyelem középpontjába Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney nevével fémjelzett Eufória-jelenetben egy hatalmas pitonnal tekeredve, szinte teljesen meztelenül pózolt a színésznő, amitől az internet azonnal felrobbant.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!