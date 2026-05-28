Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatában megvolt az első nagy lépés – sokatmondó képek készültek

Lewis Hamilton Los Angelesben vacsorázott együtt Kim Kardashiannel és több gyermekével. A brit autóversenyző Sainttel, Chicagóval és Psalmmal is közösen jelent meg, ami sokak szerint azt mutatja, hogy kapcsolatuk egyre komolyabbá válik - számolt be róla a Daily Mail.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian családi vacsorát tartottak Los Angelesben

A családi vacsorán Kim Kardashian családtagjai, köztük édesanyja, Kris Jenner, valamint Lewis Hamilton édesanyja, Carmen Larbalestier is részt vett. A párt korábban már több alkalommal együtt látták nyilvános eseményeken, most azonban először jelentek meg együtt ilyen családias környezetben.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata egyre komolyabb

A hírességek kapcsolata 2025 végén került először a figyelem középpontjába, miután több alkalommal is együtt látták őket különböző rendezvényeken és magánprogramokon. Azóta Kim Kardashian és Lewis Hamilton többször mutatkozott együtt Los Angelesben és más nyilvános eseményeken is, kapcsolatukat pedig februárban vállalták fel hivatalosan.

A párról bennfentesek korábban azt állították, hogy rendkívül közel kerültek egymáshoz, annak ellenére, hogy mindketten zsúfolt életet élnek. Kim Kardashian állítólag még Londonba is elutazott egy rövid találkozó kedvéért, hogy több időt tölthessen Hamiltonnal.