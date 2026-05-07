Kim Kardashian és Lewis Hamilton kézen fogva bukott le New Yorkban

New Yorkban, 2026 májusának elején kapták lencsevégre Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont, amint kézen fogva távoztak a The Fear Of 13 című Broadway-darab előadásáról. A hírek szerint a realitysztár és a világhírű autóversenyző már hónapok óta randizik, de eddig nem vállalták ennyire látványosan a kapcsolatukat.

A páros elegánsan, mégis feltűnően érkezett az estére. Kim Kardashian egy türkiz, fűzős hatású felsőben és világos farmerben mutatta meg alakját, míg Lewis Hamilton laza, bézs szettben, gyémánt ékszerekkel egészítette ki megjelenését.

A közös Broadway-program különösen fontos lehetett Kim számára, ugyanis producerként is részt vett a The Fear Of 13 című darabban. Az előadás Nick Yarris történetét dolgozza fel, akit tévesen ítéltek el, és több mint húsz évet töltött halálsoron, mielőtt DNS-vizsgálat alapján felmentették.

A hírességek állítólag már több mint tíz éve ismerik egymást, de kapcsolatuk csak tavaly novemberben fordult romantikusabb irányba. Azóta több közös programon is feltűntek:

együtt töltötték a szilvesztert Aspenben, később Európában, majd a Super Bowl VIP-részlegében is egymás mellett látták őket.

A párost az elmúlt hónapokban Utahban, Tokióban, Coachellán és Malibuban is együtt emlegették. A mostani kézen fogva távozás azonban újabb jel arra, hogy a kapcsolatuk már nem csupán pletyka – számolt be a Daily Mail.