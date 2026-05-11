Elképesztően szexi fotókkal sokkolja követőit a Kim Kardashian-hasonmás olasz fociriporter

Az olasz sportriporter általában elegáns pálya menti szettjeivel, luxuséletéről készült fotóival és csillogó estélyis képeivel kápráztatja el rajongóit. Most azonban egészen más oldalát mutatta meg. Marialuisa Jacobelli egy kezelés után készült fotót töltött fel Instagramra, amelyen félmeztelenül pózol, miközben hátán jól láthatók a köpölyözés nyomai. A merész felvételen egy apró, szinte alig látható alsónemű is feltűnik. Persze az olasz Kim Kardashian Instagram-oldalán azonnal elárasztották a beindult rajongók kommentjei, szúrta ki a Daily Star.

Marialuisa Jacobellit az olasz Kim Kardashiannak is hívják csodálatos külseje miatt – Fotó: marialuisajacobelli_ / Instagram

Kim Kardashianhoz hasonlítják

A dögös műsorvezető már korábban is hatalmas népszerűségre tett szert külseje miatt. Több olasz és külföldi lap is Kim Kardashianhoz hasonlította, nemcsak látványos idomai, hanem provokatív közösségi médiás posztjai miatt is. Az 5 millió követővel rendelkező riporternő pontosan tudja, hogyan tartsa lázban a rajongóit.

A Serie A sztárjaival dolgozik együtt

Marialuisa Jacobelli nemcsak modellként és influenszerként ismert, hanem az olasz futball egyik legismertebb riportere is. A Serie A és a Bajnokok Ligája mérkőzésein rendszeresen interjúvolja meg a legnagyobb sztárokat. Nemrég például Antonio Contéval is közös fotót posztolt. A gyönyörű riporter Bergamóban született, és 2017-ben kezdte médiakarrierjét az olasz Topcalcio24 csatornánál.

Valóságshow-ban is szerepelt

Népszerűsége gyorsan nőtt, később pedig sportműsorok mellett az olasz Temptation Island című realityben is feltűnt. Mostanra azonban ismét a sportújságírás lett a fő terepe: a Sport Mediaset riportereként dolgozik, és az olasz futball legnagyobb neveivel készít interjúkat.

Eközben közösségi oldalán továbbra is elképesztő fotókkal sokkolja rajongóit. Az említett, hátulról készített félmeztelen fotót az alábbi képösszeállításban találja:

Komoly felháborodást váltott ki a Washington Post cikke, amely arról írt, hogyan mennek vécére a sztárok extrém ruhákban. A szupermodell Anok Yai azért akadt ki, mert szerinte azt sugallták róla, hogy a Met-gálán pisilés miatt szakította ki a ruháját.