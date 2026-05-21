Döbbenetes vallomást tett Kim Kardashian, sokan nem hiszik el

A híresség Amy Poehler műsorában beszélt edzési és egészségmegőrzési szokásairól. Kim Kardashian elárulta, hogy rendszeresen súlyzós edzéseket végez, és nagy figyelmet fordít az egészségi állapotának nyomon követésére is – írja a Wonderwall.
Kim Kardashian visszatért a tablettákhoz
Kardashian szerint a tablettákat három részletben veszi be a nap folyamán. Bevallotta, hogy egy időre abbahagyta a halolajkapszulák szedését, mert elege lett a sok tablettából, azonban egy vérvizsgálat eredményei alapján később újra elkezdte használni őket. A vallomás gyorsan reakciókat váltott ki az interneten.
Többen megkérdőjelezték, szükség van-e ennyi étrend-kiegészítőre, míg mások szerint valószínűleg orvosi felügyelet mellett alakította ki a rutinját.
A Kardashian család egyébként régóta ismert arról, hogy nagy hangsúlyt fektet a különböző wellness- és egészségmegőrző kezelésekre.
Kim Kardashiannál életveszélyes betegséget diagnosztizáltak
A realitysztár a The Kardashians hetedik évadának premierjében sokkoló bejelentést tett. Kim Kardashian elárulta, hogy az orvosok agyi aneurizmát találtak nála, amelyet állítása szerint a Kanye Westtel való házassága és válása okozta stressz váltott ki.
Kim Kardashian anyja kifakadt a botrányos szexvideóval kapcsolatban
Újabb fordulatot vett a Kim Kardashian és Ray J közötti jogi vita a 2007-ben kiszivárgott hírhedt szexvideó miatt.