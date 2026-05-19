Súlyos információk szivárogtak ki az orosz katonákról – ezt ön sem gondolta volna

Kína titokban orosz katonákat képzett ki tavaly év végén, közülük többen már vissza is tértek az ukrajnai frontra – állítja három európai hírszerző szolgálat és a Reuters által látott dokumentumok.

Durva fordulat: kínai támaszpontokon képezhették ki az orosz drónos egységeket

Kína orosz katonákat készített fel az ukrajnai háborúra

Bár Kína és Oroszország 2022 óta több közös hadgyakorlatot is tartott, Peking eddig azt hangoztatta, hogy semleges az ukrajnai konfliktusban, és békeközvetítőként próbál fellépni.

A Reuters szerint azonban egy 2025. július 2-án Pekingben aláírt orosz–kínai katonai megállapodás alapján

mintegy 200 orosz katonát képeztek ki kínai katonai létesítményekben, többek között Pekingben és Nankingban.

A kiképzés főként drónhadviselésre összpontosított. A dokumentum szerint cserébe több száz kínai katona is részt vett volna oroszországi kiképzésen.

Egy európai hírszerzési tisztviselő szerint ezzel Kína sokkal közvetlenebbül kapcsolódik az ukrajnai háborúhoz, mint azt korábban gondolták, hiszen a kiképzett orosz katonák később harci bevetéseken vettek részt Ukrajnában.

Az orosz és a kínai védelmi minisztérium nem reagált a Reuters kérdéseire. A kínai külügyminisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy Peking „objektív és pártatlan álláspontot” képvisel az ukrajnai válsággal kapcsolatban, és továbbra is a béketárgyalásokat támogatja.

A kiképzési program teljes titoktartás mellett zajlott. A dokumentum külön kitért arra, hogy semmilyen médiamegjelenés nem engedélyezett, és harmadik feleket sem tájékoztathatnak róla.

A Reuters által látott jelentések szerint

az orosz katonák drónkezelést, elektronikai hadviselést, légi támogatást és páncélos gyalogsági taktikákat tanultak. Több kiképzésen szimulátorokat és FPV drónokat is használtak.

Az egyik 2025 decemberi jelentés szerint körülbelül 50 orosz katonát képeztek ki a kínai szárazföldi erők egyik gyalogsági akadémiáján. A program során drónok segítségével irányították az aknavetős célzást. Egy másik képzésen elektronikai hadviselési eszközöket és drónelhárító rendszereket mutattak be.

A Reuters szerint több kiképzett orosz katona később a Krímben és Zaporizzsja térségében vett részt harci műveletekben. A résztvevők között őrmesterek és alezredesek is voltak.