Döntöttek Ukrajna sorsáról – Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Kína újabb fontos nyilatkozatot tett az ukrajnai háborúról Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója után. Peking szerint Kína és az Egyesült Államok egyaránt a konfliktus lezárásában érdekelt, és mindkét fél igyekszik előmozdítani a béketárgyalásokat.

Kína fontos bejelentést tett Ukrajnáról Trump és Hszi találkozója után

A kínai állami televízió beszámolója szerint Vang Ji kínai külügyminiszter a két vezető tárgyalásait követően beszélt az ukrajnai helyzetről. A diplomata hangsúlyozta, hogy Kína és Washington eltérő módon ugyan, de egyaránt dolgozik a háború rendezésén.

Vang Ji úgy fogalmazott:

Kína és az Egyesült Államok is reméli a konfliktus mielőbbi lezárását, és saját módján jelentős erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítására.

Kína szerint nincs egyszerű megoldás

A kínai külügyminiszter szerint az ukrajnai háborúhoz hasonló összetett konfliktusokra nem léteznek gyors és egyszerű válaszok. Vang Ji hangsúlyozta, hogy a béketárgyalások nem hozhatnak egyik napról a másikra eredményt.

A nyilatkozat ugyanakkor arra utal, hogy Peking és Washington a feszült amerikai–kínai kapcsolatok ellenére is igyekszik fenntartani az együttműködést bizonyos nemzetközi kérdésekben.

Kína korábban többször is jelezte, hogy támogatja a tárgyalásos rendezést, miközben igyekezett megőrizni kapcsolatát Moszkvával is.

Putyin kínai látogatása is napirenden van

A bejelentés különösen fontos időszakban érkezett, mivel hamarosan újabb magas szintű orosz–kínai egyeztetések következhetnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban közölte, hogy Vlagyimir Putyin közelgő kínai látogatása során Moszkva és Peking a kétoldalú kapcsolatok teljes körét, valamint több fontos nemzetközi kérdést is megvitat majd.

Peszkov szerint az előkészületek már befejeződtek, és az orosz elnök látogatására hamarosan sor kerülhet.

Trump és Hszi találkozóját kiemelt figyelem övezi

Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozóját világszerte kiemelt figyelem övezte, mivel a két nagyhatalom között egyszerre zajlanak kereskedelmi, geopolitikai és katonai feszültségek.

Az ukrajnai háború mellett szóba került Irán helyzete, Tajvan kérdése és az energiaellátás biztonsága is. Elemzők szerint Washington számára különösen fontos lehet, hogy Kína milyen szerepet vállalhat az ukrajnai konfliktus jövőbeni rendezésében.