Kemény kiképzést kapott, ma férfiak millióit őrjíti meg

A Kentucky államban született influenszer, Kindly Myers fiatalon csatlakozott az Egyesült Államok Nemzeti Gárdájához, ahol négy éven át szolgált logisztikai specialistaként. Katonai múltja miatt sokan csak „a világ legszexibb katonájaként” emlegetik az interneten.

Kindy Myers vadászik is – nem csak férfiakra

A szőke szépség leszerelése után Nashville-ben kezdett új életet. Eleinte bárokban dolgozott, később azonban a közösségi média teljesen megváltoztatta az életét. Először a Vine videóplatformon szerzett ismertséget rövid, humoros videóival, majd Instagramon épített fel hatalmas követőtábort.

Ma már több millió követő figyeli a mindennapjait, amelyekben a modellkedés mellett rendszeresen feltűnnek az állatok, a természet és a vadászat is.

Posztjaiból jól látszik, hogy imádja a vidéki életet, gyakran mutat lovakat, farmokat, kutyákat és szabadtéri programokat követőinek. Többször osztott meg vadászattal kapcsolatos tartalmakat is, ami különösen népszerű az amerikai rajongói körében.

Kindly Myers több ismert férfimagazinban is szerepelt, köztük a Playboy és a Maxim oldalain. Modellkarrierje mellett számos divat- és életmódmárkával működik együtt.

A rajongók szerint éppen az teszi különlegessé, hogy egyszerre képviseli a katonás keménységet, a vidéki élet szeretetét és a glamourvilágot. Az influenszer gyakran hangsúlyozza, hogy a fegyelem és a kitartás nagy részét a hadseregben tanulta meg.

