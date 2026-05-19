Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

A Bangladesben élő, közel 700 kilogrammos albínó bivaly néhány nap alatt internetes szenzációvá vált. A kitalálja kérdés szinte minden látogatónál ugyanazt a reakciót váltja ki: az emberek percekig találgatják, kiről kaphatta a nevét a különös állat – írja a DailyMail.

Fotó: NurPhoto via AFP /

A helyiek szerint a bivaly legfeltűnőbb ismertetőjele a furcsa, szőke „frizurája”, amely teljesen eltér a többi állattól. Többen azt mondják, hogy a rózsaszínes bőr, az arcvonások és a haj együtt elképesztő hasonlóságot mutat egy ismert politikussal.