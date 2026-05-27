3 - test - probléma

Sokkoló ügy zárult le – kivégezték a 3-Test-Probléma producerének gyilkosát

Mérgezett italok, halálos gombaméreg és egy Netflixhez kötődő milliárdos — Kínában most lezárult az egyik legsokkolóbb ügy. A kivégzés híre pillanatok alatt bejárta az internetet.
Kínában kivégezték azt a férfit, aki évekkel ezelőtt megmérgezte Lin Qit, a Yoozoo Games alapítóját és a 3-Test-Probléma adaptációs jogainak birtokosát. A kivégzés különösen nagy figyelmet kapott, mert az ügy kapcsolatban állt a Netflix világsikerű sci-fi sorozatával – írja az APNews.

A kivégzés évekkel azután történt meg, hogy a 3-Test-Probléma producerét mérgezett italokkal megölték Kínában Fotó: Stringer

Kivégzés zárta le a brutális mérgezés ügyét

A hatóságok szerint Xu Yao, a vállalat egyik korábbi vezetője állt a támadás mögött. A férfi állítólag azért fordult főnöke ellen, mert úgy érezte, kiszorították a vállalat fontos döntéseiből a Netflix-megállapodás után.

A nyomozás szerint Xu Yao többféle rendkívül veszélyes mérget szerzett be interneten keresztül. Ezek között szerepelt az alfa-amanitin is, amely bizonyos mérgező gombák egyik halálos vegyülete.

A férfi a mérgeket probiotikumként álcázta, majd kávékapszulákba, whiskysüvegekbe és vizespalackokba rejtette. Ezeket később Lin Qi és több alkalmazott is elfogyasztotta.

Lin Qi 2020 decemberében került kórházba, majd néhány nappal később meghalt. A milliárdos mindössze 39 éves volt. Több másik dolgozó is rosszul lett, de ők túlélték a mérgezést.

A 3-Test-Probléma világsikere miatt lett ekkora botrány

A 3-Test-Probléma című sci-fi történet Liu Cixin kínai író műve, amely világszerte hatalmas népszerűségre tett szert. A regényből készült Netflix-sorozat 2024-ben jelent meg, és gyorsan globális siker lett.

A kivégzés híre ezért nemcsak Kínában, hanem nemzetközi szinten is óriási visszhangot váltott ki. A Yoozoo Games közleményben erősítette meg, hogy az ügy hivatalosan is lezárult.

