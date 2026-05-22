Utolérte a büntetés a kegyetlen gyilkost, méreginjekcióval végezték ki

Csütörtök este Florida államban kivégeztek egy elítéltet, aki meggyilkolta unokatestvére barátnőjét és a nő 4 éves kislányát. A kivégzést méreginjekcióval hajtották végre – írja a CBS News.

Kivégzés Floridában: méreginjekcióval végeztek a kegyetlen gyilkossal

A most 47 éves Richard Knight 2002 nyarán halálra késelte Odessia Stephenst és kislányát, Hanessia Mullingst. Knight 2000 júniusában Coral Springsben, Fort Lauderdale közelében élt unokatestvérével, annak barátnőjével és lányukkal. Knight és Stephens gyakran vitatkoztak arról, hogy Knight ott lakik.

Egy este, miközben Knight unokatestvére dolgozott, Stephens közölte Knighttal, hogy másnap reggel el kell költöznie. Knight dühbe gurult, többször megszúrta Stephent, majd a kislányra támadt.

Knight a tárgyaláson beismerte a gyilkosságok elkövetését, és halálra ítélték.

A floridai legfelsőbb bíróság múlt pénteken elutasította Knight fellebbezéseit.

Knightot csütörtök este méreginjekcióval végezték ki.

Florida államban ez volt a 7. kivégzés idén. A tavalyi évben az állam rekordot jelentő 19 kivégzést hajtott végre.

EXECUTION DAY: Florida man convicted of fatally stabbing of his cousin’s girlfriend and the couple’s 4-year-old daughter is set to be executed Thursday evening. https://t.co/AXIRr10tVh — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) May 21, 2026

