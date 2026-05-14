Kivégzik az anyát és lányát felgyújtó oklahomai gyilkost

A férfit a 24 éves Brooke Whitaker és csecsemő lánya, Kya 2007-es halála miatt ítélték el. Az ügyészség szerint Johnson és Whitaker egy kora hajnali veszekedést követően került összetűzésbe a nő tulsai otthonában. A vita során a férfi egy fémkarmos kalapáccsal többször fejbe ütötte volt partnerét. A kivégzést május 14-én hajtják végre - írja az apnews.

Ez lesz Oklahoma második kivégzése ebben évben

A bírósági dokumentumok szerint Whitaker súlyos koponyasérüléseket szenvedett, arcán és fejbőrén több mint húsz vágást találtak, ennek ellenére még életben volt, és segítségért könyörgött támadójának. Arra kérte Johnsont, hogy hívjon mentőt, illetve kímélje meg a hálószobában alvó kisgyermeket. Az ügyészség szerint Johnson ezt követően benzint hozott a ház mögötti tárolóból, lelocsolta vele az áldozatot és az épületet, majd felgyújtotta az otthont.

Whitaker végül fejsérülései és füstmérgezés miatt vesztette életét, míg hét hónapos lánya a tűz okozta égési sérülések következtében halt meg.

Oklahoma főügyésze, Gentner Drummond közleményében „különösen kegyetlen gyilkosnak” nevezte Johnsont, aki szerinte felfoghatatlan szenvedést okozott áldozatainak. A férfi jogi képviselői korábban több alkalommal is megpróbálták megtámadni az ítéletet, arra hivatkozva, hogy Johnson vallomását nyomás alatt tették, valamint hogy ügyvédje megfelelő felhatalmazás nélkül ismerte el a bűnösségét. Ezeket az érveket azonban a bíróság elutasította. Az oklahomai kegyelmi bizottság áprilisban egyhangú döntéssel utasította el Johnson kegyelmi kérvényét. A meghallgatáson a férfi bocsánatot kért az áldozatok családjától, és azt állította, hogy az évek során megváltozott.

Whitaker családtagjai ugyanakkor a kivégzés végrehajtását támogatták.

A nő legidősebb lánya levelében azt írta: a halálos ítélet nem hozza vissza elvesztett szeretteiket, de véget vethet annak a fájdalomnak, amelyet a család közel húsz éve hordoz. Johnsonnak korábban is volt büntetett előélete: az 1990-es években gondatlanságból elkövetett emberölés miatt ítélték el, amiért több évet börtönben töltött.