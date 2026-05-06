Megjárta a túlvilágot – döbbenetes, amit állít

A Kolumbiában élő, tengerbiológiából doktorált szakember a klinikai halállal kapcsolatban azt állítja, hogy ezekben a helyzetekben egy egészen másfajta valóságba „lépett át”. Elmondása szerint tudata kitágult, és egy olyan állapotba került, ahol minden „összekapcsolódott és intelligens egységet alkotott” – írja a New York Post.

A klinikai halál állapota régóta foglalkoztatja az embereket

Sokkoló vallomás: ezt élte át a klinikai halál során

Az első élménye még kétéves korában történt, amikor egy jeges vízzel teli tartályba esett. Bár édesanyja időben megmentette, Honkala szerint már ekkor különös dolgot élt át: a pánikot hirtelen mély nyugalom váltotta fel, és úgy érezte, mintha elhagyná a testét.

Később egy motorbaleset után, majd egy műtét közben is hasonló élményekről számolt be. Mindhárom esetben ugyanazt a békés, időn és téren túli állapotot tapasztalta.

A kutató úgy véli, ezek az élmények azt sugallják, hogy a tudat nem csupán az agy működésének eredménye, hanem annál alapvetőbb jelenség lehet. Szerinte a halál nem vég, inkább egyfajta átmenet.

A történetét a Dying To See The Light című könyvében is megírta.

A tudomány azonban óvatos az ilyen beszámolókkal kapcsolatban: sok szakértő szerint a halálközeli élmények mögött az agy különleges működése, hallucinációk vagy pszichológiai mechanizmusok állhatnak.

Honkala mindenesetre kitart amellett, hogy amit átélt, az valós volt, és teljesen megváltoztatta az élethez és a halálhoz való viszonyát.

