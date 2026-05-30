Ez a népszerű ital visszafordíthatja az alváshiány okozta memóriaproblémákat

Szingapúri kutatók azt vizsgálták, hogyan hat az alváshiány az agy egyik kulcsfontosságú területére, a hippokampusz úgynevezett CA2 régiójára. Ez az agyi terület különösen fontos szerepet játszik a társas emlékezetben, vagyis abban a képességben, hogy felismerjük és megkülönböztessük azokat az embereket, akikkel korábban már találkoztunk. A kutatók megállapították, hogy már néhány órányi alvásmegvonás is képes meggyengíteni az idegsejtek közötti kapcsolatokat. A vizsgálat során viszont azt tapasztalták, hogy a koffein képes helyreállítani az alváshiány miatt károsodott idegi kommunikációt, hívta fel a figyelmet a sciencedaily.com.

A koffein meglepő dolgot tett az agyban

Az idegsejtek közötti kapcsolatok újra megerősödtek, és az emlékezettel kapcsolatos működés visszatért a normális szintre. A kutatók szerint különösen figyelemre méltó, hogy a koffein nem az egész agyat pörgette fel, hanem célzottan arra az idegi hálózatra hatott, amely az alváshiány miatt sérült.

A szakemberek szerint a legtöbben úgy gondolnak a koffeinre, mint egy egyszerű élénkítő szerre. Az eredmények azonban arra utalnak, hogy a hatása ennél jóval összetettebb lehet. A kutatás vezetői szerint az alváshiány nem pusztán fáradtságot okoz, hanem meghatározott memóriaköröket is károsít az agyban. A koffein viszont képes lehet ezeknek a rendszereknek a működését helyreállítani.

A tudósok szerint az eredmények hozzájárulhatnak annak jobb megértéséhez, hogyan alakul ki az alváshiányhoz kapcsolódó szellemi hanyatlás. A kutatás arra is rámutatott, hogy az agy egy viszonylag kevéssé ismert területe kulcsszerepet játszhat az emlékezet és az alvás kapcsolatában.

Van azonban egy fontos figyelmeztetés

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a koffein nem helyettesíti az alvást. Bár a kutatás szerint bizonyos memóriaproblémákat képes lehet enyhíteni, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás továbbra is nélkülözhetetlen az agy egészséges működéséhez.

A kutatók a jövőben azt szeretnék feltárni, pontosan hogyan segíti a koffein az emlékek rögzítését és előhívását, illetve miként lehetne ezt a hatást a kognitív teljesítmény megőrzésére felhasználni. A mostani eredmények azonban máris felkeltették a tudományos világ figyelmét, és új megvilágításba helyezhetik a világ egyik legnépszerűbb italának hatását.