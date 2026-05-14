Rejtélyes tragédia Texasban: kokaint találtak a halott kislányok szervezetében

Megrázó bűnügy tartja lázban az Egyesült Államokat, miután két kisgyermek halála után újabb sokkoló részletek kerültek nyilvánosságra. A kokain jelenléte a két vízbe fulladt kislány szervezetében súlyos kérdéseket vetett fel, édesanyjukat pedig hónapokkal később Floridában tartóztatták le.
Az amerikai Texas államban, Katy városában 2026. február 11-én riasztották a hatóságokat egy otthonhoz, ahol két, mindössze 2 és 3 éves kislány fulladt vízbe. A vizsgálat később megállapította, hogy kokain volt a szervezetükben, az ügyben pedig május 12-én, hétfőn Floridában elfogták a gyerekek 23 éves édesanyját, Laura Nicholsont, akit két rendbeli kiskorú veszélyeztetésével összefüggő bűncselekménnyel vádolnak.

Fotó: Lee County Sheriff's Office

Kokain miatt lett még rejtélyesebb a tragédia

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan hogyan kerülhetett kábítószer a két kisgyermek szervezetébe. Az sem ismert, hogy a nyomozók szerint véletlen lenyelés, gondatlanság vagy más körülmény állhatott-e a háttérben.

A texasi törvények szerint a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény olyan cselekményt vagy mulasztást is jelenthet, amely súlyos testi sérülést okoz, vagy közvetlen veszélybe sodor egy gyermeket. 

A konkrét részleteket azonban a hatóságok eddig nem hozták nyilvánosságra.

Floridában találták meg az anyát

Laura Nicholsont Fort Myersben, egy mentális egészségügyi kezelőintézményben találták meg a rendőrök és az amerikai szövetségi marsallokkal együttműködő egységek. Az elfogás a beszámolók szerint incidens nélkül zajlott, majd a nőt a Lee megyei börtönbe szállították.

Az ügyben továbbra is sok a nyitott kérdés. Nem tudni, mikor szállítják vissza a nőt Texasba, ahogy az sem világos, hogy más személy ellen indulhat-e eljárás – tájékoztatott a Fox News.

A két kisgyermek halála miatt a helyi hatóságok is megrendülten nyilatkoztak, a nyomozás pedig tovább folytatódik.

