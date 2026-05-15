Ötből egy embert érinthet ez a láthatatlan veszély

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a „normális” koleszterinszint mögött is komoly, rejtett kockázat húzódhat meg. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy öröklött koleszterinrészecske akár minden ötödik embert érinthet anélkül, hogy tudna róla. A jelenség jelentősen növelheti a stroke és a szív- és érrendszeri halálozás esélyét – írja a ScienceDaily.

Mit jelent a rejtett koleszterinkockázat?

A kutatás középpontjában a lipoprotein(a), vagyis az Lp(a) áll, amely a vérben keringő koleszterinszállító részecskék egyike. Bár az LDL-hez, a „rossz koleszterinhez” hasonlít, egy extra fehérje miatt potenciálisan még károsabb lehet a szív- és érrendszerre nézve.

A szakértők szerint a megemelkedett Lp(a)-szint öröklött, és sokszor teljesen tünetmentes, így a legtöbben nem is tudnak róla.

Egy több mint 20 ezer beteg adatait vizsgáló elemzés szerint a nagyon magas Lp(a)-szint jelentősen növeli a súlyos kardiovaszkuláris események kockázatát. A résztvevők között azoknál, akiknél az érték elérte vagy meghaladta a 175 nmol/L-t, 31%-kal nőtt a szív- és érrendszeri események, 49%-kal a halálozás, és 64%-kal a stroke kockázata.

Miért veszélyes ez a koleszterinfajta?

A vizsgálatban több mint 20 ezer, 40 év feletti páciens vett részt. A kutatók átlagosan közel négy évig követték a betegeket, ezalatt 1461 súlyos szív- és érrendszeri esemény történt. Az adatok szerint a magas Lp(a)-szint akkor is növelte a kockázatot, ha a betegek egyébként standard kezelést kaptak.

A szakértők szerint különösen fontos, hogy az Lp(a) egyszerű vérvizsgálattal kimutatható lenne, mégis ritkán szűrik.

A kutatók hangsúlyozzák: a magas értékek esetén az LDL-koleszterin és más kockázati tényezők agresszívebb kontrollja válhat szükségessé, különösen azoknál, akiknél már kialakult szívbetegség is fennáll.

Egyszerű teszttel kimutatható lenne

A kutatás vezetői szerint most először sikerült pontosabban meghatározni azt a Lp(a)-szintet, amely már érdemben növeli a kockázatot. Mint fogalmaztak, egy egyszerű, alacsony költségű vérvizsgálat sokaknál feltárhatná ezt a genetikai eredetű rizikófaktort. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábbi klinikai vizsgálatok adatainak újraelemzése további fontos összefüggéseket tárhat fel a szív- és érrendszeri betegségek hátteréről, különösen a krónikus vesebetegségben vagy perifériás artériás betegségben szenvedőknél.