Különleges élete volt Kolumbusz Kristófnak, Amerika felfedezőjének

Kolumbusz Kristóf (Cristoforo Colombo) életének 1470 előtti szakaszáról szinte semmit nem tudni. Saját állítása szerint 1451-ben Genovában született, de e változattal kapcsolatban számos kétely vetődött fel, így származtatták már Portugáliából, Katalóniából, Baszkföldről, Korzikáról, Kiosz szigetéről, születési dátumai 1435-től 1456-ig terjednek – számolt be az MTI a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga alapján.

Kolumbusz Kristóf megítélése kétes, egyesek hős felfedezőnek, mások zsarnok gyarmatósítónak tartják – Fotó: Bridgeman Images via AFP

Kolumbusz Kristóf 14 évesen már a tengert járta

Nem tudjuk, tanult-e egyáltalán, ám az bizonyos, hogy olaszul, spanyolul, portugálul, latinul és görögül is írt és olvasott. Tizennégy évesen már a tengert járta, az 1470-es évek elején René d'Anjou szolgálatában kalózkodott. 1476-ban egy csatában hajótörést szenvedett és a portugál partokon vetődött ki, ezután járt Izlandon és a Madeirákról indulva Afrikában is, s 1478-ban feleségül vette a portugál arisztokrata Felipa Monizt.

Tényként kezelte, hogy a Föld gömbölyű

A geográfiai és teológiai irodalomban jártas, tapasztalt hajós Kolumbusz ténynek tekintette, hogy a Föld gömbölyű. (A korban ez – legalábbis a tengerészek között – nyilvánvaló volt, a közhiedelem, hogy támogatókat a lapos föld-hívők miatt nem sikerült szereznie, csak a 19. században terjedt el.) Úgy vélte Indiába nemcsak délnek és keletnek, Afrika megkerülésével lehet eljutni, hanem nyugat felől is. Azonban rosszul becsülte meg Ázsia nyugat-keleti kiterjedését és a Föld kerületét is, ezért lényegesen kisebbre kalkulálta a megteendő utat – a Kanári-szigetek és Japán közötti 20 ezer kilométert az akkori hajókkal nem lehetett volna megtenni.

1491 végére sikerült elérnie, hogy támogassák az útját

1485-ben javaslatot tett II. János portugál királynak az új útvonal felderítésére, de elutasították – nem kis részben azért, mert mértéktelen kiváltságokat kötött ki magának siker esetére. (A portugálok azért titokban útnak indítottak egy hajót a Zöldfoki-szigetekről nyugat felé, de nem találtak semmit.) Kolumbusz ezután a spanyol királyi udvarban kezdett „lobbizni”, de csak 1491 végére sikerült elérnie, hogy az uralkodópár, Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd támogassák útját, miután gazdag kereskedők és pénzemberek összeadták a költségek felét.