Évszázadokig rosszul tudhattuk, ki volt valójában Kolumbusz

Egy friss, előzetesen publikált genetikai kutatás szerint könnyen lehet, hogy Kolumbusz Kristóf származása teljesen más volt, mint amit a történelemkönyvek eddig állítottak. A madridi Complutense Egyetem és a Citogen laboratórium kutatói szerint a híres felfedező nem genovai olasz családból, hanem egy befolyásos galíciai nemesi vérvonalból származhatott – írja a DailyMail.

A Kolumbusz Kristóf származása körüli vitát most egy új DNS-vizsgálat kavarta fel Fotó: VERNON LEWIS GALLERY / StockTrek Images via AFP

Kolumbusz Kristóf származása körül újabb rejtélyes bizonyítékok kerültek elő

A kutatók Kolumbusz közvetlen leszármazottainak maradványait vizsgálták egy spanyolországi családi kriptában. A DNS-elemzés során két olyan személy között találtak genetikai kapcsolatot, akik között a történelmi feljegyzések alapján nem ismert rokoni viszony.

A nyomok végül Pedro Alvarez de Sotomayorhoz, vagyis Pedro Madrugához vezettek — ő a 15. századi Galícia egyik legerősebb nemese volt. A szakemberek több mint tízezer genetikai markert és 16 generációt felölelő családfamodellt elemeztek, mire arra jutottak, hogy ő lehetett a közös ős.

A kutatók szerint különösen érdekes, hogy Pedro Madruga nagyjából ugyanakkor tűnt el a történelmi feljegyzésekből, amikor Kolumbusz váratlanul megjelent a spanyol királyi udvarban.

Emellett Kolumbusz írásaiban galíciai-portugál nyelvi sajátosságokat is találtak, valamint a címerében olyan motívumokat, amelyek kapcsolatban állhatnak a Sotomayor családdal.

A kutatás szerint a kriptában eltemetett leszármazottak genetikai mintázata Észak-Spanyolországhoz, Galíciához és Navarra nemesi családjaihoz kapcsolódik.

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bizonyíték egyelőre közvetett, mivel nem magától Kolumbusztól származó DNS-t vizsgáltak, hanem a leszármazottak genetikai kapcsolatait elemezték.

Továbbra is vitatott a felfedező eredete

A történészek többsége továbbra is úgy véli, hogy Kolumbusz Genovában született, mivel az 1498-as végrendeletében maga is ezt nevezte meg születési helyeként.

A spanyol eredetet támogatók szerint viszont elképzelhető, hogy Kolumbusz szándékosan titkolta valódi származását politikai vagy társadalmi okokból.

A kutatócsoport már 2024-ben is nagy figyelmet kapott, amikor DNS-vizsgálattal megerősítették, hogy a sevillai katedrálisban található maradványok valóban Kolumbusz Kristófhoz tartoznak.