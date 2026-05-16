Évszázadokig rosszul tudhattuk, ki volt valójában Kolumbusz

Egy friss, előzetesen publikált genetikai kutatás szerint könnyen lehet, hogy Kolumbusz Kristóf származása teljesen más volt, mint amit a történelemkönyvek eddig állítottak. A madridi Complutense Egyetem és a Citogen laboratórium kutatói szerint a híres felfedező nem genovai olasz családból, hanem egy befolyásos galíciai nemesi vérvonalból származhatott – írja a DailyMail.
Kolumbusz Kristóf származása körül újabb rejtélyes bizonyítékok kerültek elő
A kutatók Kolumbusz közvetlen leszármazottainak maradványait vizsgálták egy spanyolországi családi kriptában. A DNS-elemzés során két olyan személy között találtak genetikai kapcsolatot, akik között a történelmi feljegyzések alapján nem ismert rokoni viszony.
A nyomok végül Pedro Alvarez de Sotomayorhoz, vagyis Pedro Madrugához vezettek — ő a 15. századi Galícia egyik legerősebb nemese volt. A szakemberek több mint tízezer genetikai markert és 16 generációt felölelő családfamodellt elemeztek, mire arra jutottak, hogy ő lehetett a közös ős.
A kutatók szerint különösen érdekes, hogy Pedro Madruga nagyjából ugyanakkor tűnt el a történelmi feljegyzésekből, amikor Kolumbusz váratlanul megjelent a spanyol királyi udvarban.
Emellett Kolumbusz írásaiban galíciai-portugál nyelvi sajátosságokat is találtak, valamint a címerében olyan motívumokat, amelyek kapcsolatban állhatnak a Sotomayor családdal.
A kutatás szerint a kriptában eltemetett leszármazottak genetikai mintázata Észak-Spanyolországhoz, Galíciához és Navarra nemesi családjaihoz kapcsolódik.
A tudósok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bizonyíték egyelőre közvetett, mivel nem magától Kolumbusztól származó DNS-t vizsgáltak, hanem a leszármazottak genetikai kapcsolatait elemezték.
Továbbra is vitatott a felfedező eredete
A történészek többsége továbbra is úgy véli, hogy Kolumbusz Genovában született, mivel az 1498-as végrendeletében maga is ezt nevezte meg születési helyeként.
A spanyol eredetet támogatók szerint viszont elképzelhető, hogy Kolumbusz szándékosan titkolta valódi származását politikai vagy társadalmi okokból.
A kutatócsoport már 2024-ben is nagy figyelmet kapott, amikor DNS-vizsgálattal megerősítették, hogy a sevillai katedrálisban található maradványok valóban Kolumbusz Kristófhoz tartoznak.
