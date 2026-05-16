Évszázadokig rosszul tudhattuk, ki volt valójában Kolumbusz

Évszázadokon át szinte biztosnak hitték, hogy Kolumbusz Kristóf Genovában született, és egyszerű olasz családból emelkedett fel. Az új Kolumbusz Kristóf származása DNS-vizsgálat azonban arra utal, hogy a felfedező valójában egy nagy hatalmú spanyol nemesi család leszármazottja lehetett.
Egy friss, előzetesen publikált genetikai kutatás szerint könnyen lehet, hogy Kolumbusz Kristóf származása teljesen más volt, mint amit a történelemkönyvek eddig állítottak. A madridi Complutense Egyetem és a Citogen laboratórium kutatói szerint a híres felfedező nem genovai olasz családból, hanem egy befolyásos galíciai nemesi vérvonalból származhatott – írja a DailyMail.

A Kolumbusz Kristóf származása körüli vitát most egy új DNS-vizsgálat kavarta fel Fotó: VERNON LEWIS GALLERY / StockTrek Images via AFP

Kolumbusz Kristóf származása körül újabb rejtélyes bizonyítékok kerültek elő

A kutatók Kolumbusz közvetlen leszármazottainak maradványait vizsgálták egy spanyolországi családi kriptában. A DNS-elemzés során két olyan személy között találtak genetikai kapcsolatot, akik között a történelmi feljegyzések alapján nem ismert rokoni viszony.

A nyomok végül Pedro Alvarez de Sotomayorhoz, vagyis Pedro Madrugához vezettek — ő a 15. századi Galícia egyik legerősebb nemese volt. A szakemberek több mint tízezer genetikai markert és 16 generációt felölelő családfamodellt elemeztek, mire arra jutottak, hogy ő lehetett a közös ős.

A kutatók szerint különösen érdekes, hogy Pedro Madruga nagyjából ugyanakkor tűnt el a történelmi feljegyzésekből, amikor Kolumbusz váratlanul megjelent a spanyol királyi udvarban.

Emellett Kolumbusz írásaiban galíciai-portugál nyelvi sajátosságokat is találtak, valamint a címerében olyan motívumokat, amelyek kapcsolatban állhatnak a Sotomayor családdal.

A kutatás szerint a kriptában eltemetett leszármazottak genetikai mintázata Észak-Spanyolországhoz, Galíciához és Navarra nemesi családjaihoz kapcsolódik.

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bizonyíték egyelőre közvetett, mivel nem magától Kolumbusztól származó DNS-t vizsgáltak, hanem a leszármazottak genetikai kapcsolatait elemezték.

Továbbra is vitatott a felfedező eredete

A történészek többsége továbbra is úgy véli, hogy Kolumbusz Genovában született, mivel az 1498-as végrendeletében maga is ezt nevezte meg születési helyeként.

A spanyol eredetet támogatók szerint viszont elképzelhető, hogy Kolumbusz szándékosan titkolta valódi származását politikai vagy társadalmi okokból.

A kutatócsoport már 2024-ben is nagy figyelmet kapott, amikor DNS-vizsgálattal megerősítették, hogy a sevillai katedrálisban található maradványok valóban Kolumbusz Kristófhoz tartoznak.

1493. november 19-én,Kolumbusz Kristóf egy, a bennszülöttek által Boríquen (Boriken) néven ismert szigetre érkezett – ez a mai Puerto Rico. Bár a történelemkönyvek többnyire 1492-t emlegetik a nagy felfedezés időpontjaként, Kolumbusz második útja legalább annyira fordulópont volt: ettől a naptól kezdve vált ugyanis az Újvilág hódítása és benépesítése visszafordíthatatlanná.

Legyőzte az ismeretlent és felfedezett egy új világot: Kolumbusz Kristóf 530 éve indult el Amerikába

Több mint fél évezreddel ezelőtt, 1492. augusztus 3-án indult el Kolombusz Kristóf első útjára a nagy vízen, Heraklész oszlopain túlra, hogy megtalálja az Indiákba vezető tengeri utat. Haláláig nem tudta, hogy nem a mesés keletre vezető hajózható útvonalat fedezte fel, hanem egy új kontinenst talált. Ma az egyik legnagyobb dél-amerikai ország, Kolumbia viseli a nagy spanyol felfedező nevét. - írja a Híradó honlapján.

 

