Újabb szög került a korábbi játékkonzolok koporsójába

Kevesek számára okozott nagy meglepetést az Activision bejelentése, miszerint az idén októberben érkező Call of Duty Modern Warfare 4 (2026) már nem lesz elérhető az előző generációs PlayStation 4 és Xbox One játékkonzolokra. A játéksorozat következő részével játszani kívánóknak PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 konzolra, vagy kellően erős PC-re lesz szükségük, hívta fel a figyelmet a digitaltrends.com.

A Call of Duty legújabb videójátéka már csak a új konzolokkal lesz kompatibilis – Fotó: pixels.com

Ami ennél sokkal kellemetlenebb lehet az előző generációs konzoljaikhoz ragaszkodók számára, hogy ezzel együtt az Activision a free-to-play üzleti modellű Call of Duty: Warzone támogatását is megszünteti a platformokon, méghozzá három hullámban.

Már csak pár napig tölthető le a konzolokra a Warzone

A folyamat első lépése 2026. június 4-én kezdődik. Ekkortól a Warzone eltűnik a PlayStation 4 és az Xbox One digitális áruházaiból, így a teljesen új játékosok már nem lesznek képesek letölteni azt. Viszont akik korábban már játszottak vele, azok a játékkönyvárukon keresztül újratelepíthetik a battle royale akciójátékot.

A következő fontos dátum 2026. június 25., ezen a napon a PS4 és az Xbox One konzolokon megszűnik a Warzone játékon belüli boltja. A játékosok addig még felhasználhatják COD Pontjaikat, és továbbra is haladhatnak a Battle Pass rendszerben. Az ingyenes jutalmak és az új fegyverek feloldása is elérhető marad a hátralévő szezonok során.

A végső lezárás a Modern Warfare 4 első szezonjának az indulásával történik, ekkortól a Warzone már egyáltalán nem lesz játszható PlayStation 4-en és Xbox One-on. Az Activision hangsúlyozta, hogy a játékosok nem veszítik el a haladásukat, ha egy modern konzolon vagy számítógépen ugyanazt az Activision-fiókot használva térnek vissza a játékba.

