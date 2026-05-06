Megtalálták a kopaszodás elleni csodapirulát? – ijesztő mellékhatások léphetnek fel

Az Egyesült Államokban több tízmillió férfi és nő küzd hajritkulással vagy kopaszodással – eddig azonban nem létezett olyan szer, amely valóban visszafordítaná a folyamatot. Most viszont egy új gyógyszer komoly reményeket kelt, hívta fel a figyelmet a New York Post.

Döbbenetes számok: ennyivel több haj nőtt fél év alatt

A Veradermics nevű biotechnológiai cég által fejlesztett tabletta egy ismert hatóanyag, a minoxidil továbbfejlesztett változatát tartalmazza – ez az az összetevő, amely a népszerű Rogaine készítményekben is megtalálható.

A klinikai vizsgálatok során a résztvevők átlagosan 30-33 új hajszálat növesztettek négyzetcentiméterenként hat hónap alatt. Összehasonlításképp: a placebo-csoportnál ez a szám mindössze hét volt. A résztvevők közel 80-86 százaléka számolt be valamilyen javulásról – ez már önmagában is figyelemre méltó.

Hogyan működik a kopaszodás elleni „csodapirula”?

A készítmény – amely jelenleg a VDPHL01 nevet viseli – kitágítja az ereket, így több oxigén és tápanyag jut el a hajhagymákhoz. Ez:

meghosszabbítja a haj növekedési fázisát

„felébreszti” az inaktív hajhagymákat

sűrűbb és erősebb hajszálakat eredményezhet

A kutatók szerint ez lehet az első olyan, nem hormonális tabletta, amely hatékonyan kezeli az örökletes hajhullást.

Nem veszélytelen: szívproblémákat is okozhat

A lelkesítő eredmények mellett azonban komoly figyelmeztetés is van. A szájon át szedhető minoxidilnek korábban ijesztő mellékhatásai voltak. Például szapora szívverés, mellkasi fájdalom és folyadék felhalmozódás is megfigyelhető volt egyes pácienseknél.

Bár a mostani vizsgálatban nem jelentkeztek súlyos szívproblémák, egyes résztvevőknél így is előfordult például végtagduzzanat.

Mikor juthatunk hozzá?

A fejlesztők szerint, ha minden a tervek szerint halad, és az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) is jóváhagyja a készítményt, akár 2-3 éven belül a patikákba kerülhet. Addig azonban még további vizsgálatokra van szükség – különösen a hosszú távú hatások feltérképezésére.

A szakértők óvatos optimizmussal figyelik a fejleményeket. Bár az eredmények ígéretesek, még túl korai lenne biztosra venni, hogy ez lesz a végleges megoldás a kopaszodásra. Egy dolog viszont biztos: ha a jelenlegi trend folytatódik, a hajhullás elleni harc hamarosan teljesen új szintre léphet.