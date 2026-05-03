A közösségi médiában gyakran hangzik el, hogy a korán kelés automatikusan sikerhez vezet: a hajnalban ébredők már futnak, tanulnak, elvégzik a házimunkát, miközben mások még alszanak. A tudomány viszont árnyaltabb képet mutat: a korán kelés nem mindenkinek hoz előnyt, sőt sokaknál akár rontja is a teljesítményt – írja az Independent.

A korán kelés mítosza: nem mindenkinek hoz sikert a hajnali rutin (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az emberek működését egy belső biológiai óra, a cirkadián ritmus szabályozza. Ez határozza meg, mikor vagyunk éberek és mikor vagyunk fáradtak. A kutatások szerint ez részben genetikai adottság, és az életkor előrehaladtával is változik: a fiatalok jellemzően később aktívak, az idősebbek pedig korábban ébrednek.

Nem mindenkinél működik a korán kelés

A „pacsirták” természetesen korán ébrednek, és már reggel energikusak, míg a „baglyok” inkább később, délután vagy este érzik magukat csúcsteljesítményen. A kutatások szerint a reggeli típusok gyakran jobb tanulmányi eredményeket és egészségesebb életmódot mutatnak, míg az esti típusoknál gyakoribb a fáradtság és a kiégés.

Ennek egyik fő oka az, hogy a korán kelés sok esti típusnál nincs összhangban a biológiai ritmussal, így állandó alváshiány alakulhat ki, ami rontja a koncentrációt, a hangulatot és a teljesítményt.

A siker kulcsa nem a korai ébredés

A kutatók szerint gyakori tévhit, hogy a korán kelés önmagában sikeressé tesz valakit. A valóságban a teljesítmény akkor a legjobb, ha a napi rutin igazodik a belső biológiai órához.

Ez azt jelenti, hogy a reggeli típusok valóban jól működnek a korai kezdéssel, viszont az esti típusok nem kevésbé képzettek vagy motiváltak – egyszerűen más időszakban működik náluk a csúcsteljesítmény. A kezdeti „hajnali rutin” kísérletek sokszor csak átmeneti hatásúak, később viszont a fáradtság és az alváshiány miatt csökkenhet a hatékonyság.

A jelenséget, amikor valaki nem a saját ritmusában él, „szociális jetlagnek” nevezik. Ez akkor alakul ki, amikor a munka- vagy iskolakezdés időpontja nem egyezik a természetes alvásritmussal.

Ez a jelenség összefügghet rosszabb közérzettel, csökkent teljesítménnyel, sőt hosszabb távon egészségügyi kockázatokkal is, például magas vérnyomással vagy anyagcserezavarokkal. A probléma tehát nem a korán kelés, hanem az, ha valaki tartósan a saját biológiai ritmusával ellentétesen él.