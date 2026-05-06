Teljes kudarc a korellenőrzés? Egy egyszerű trükk mindent felülír

Az Egyesült Királyság internetes biztonsági törvényének (Online Safety Act) keretében bevezetett korellenőrzési rendszerek a reméltnél jóval kevésbé hatékonyak, állítja a saját felmérésére hivatkozva az a brit Internet Matters online biztonsági szervezet.

A korellenőrzés rendszereit már egy egyszerű rajzolt bajusz is képes megtéveszteni Fotó: JPM / Connect Images

A rajzolt bajusz is kifekteti a képalapú korellenőrzést

A kutatáshoz több mint ezer gyereket és szülőt faggattak ki az Egyesült Királyságban. Az eredmények nem meglepőek: a gyerekek 46 százaléka szerint a közösségi médiás és felnőttoldalakon kötelezővé vált életkor-ellenőrzés könnyen kijátszható, csupán 17% véli nehezen átverhetőnek a rendszereket.

A korellenőrzési rendszerek kijátszása gyakran rendkívül egyszerű, egyes esetekben elég lehet hamis születési dátumot megadni, míg más gyerekek felnőttek személyi igazolványait mutatják be, esetleg videójátékok karaktereinek a képeit mutatják a kamerába. Nagy nevetség tárgya lett, hogy egyes rafinált gyerekek az arcukra rajzolt bajusszal verték át a vizuális alapú korbecslő rendszereket.

Végül a szülők sem feddhetetlenek: 17 százalékuk segített a gyermekeinek kijátszani a korellenőrzést, további 9 százalékuk pedig tud a csemetéinek tilosban járásáról, de szemet hunynak felette.

A felmérés szerint a megkérdezett gyerekek 49 százaléka találkozott a közelmúltban káros online tartalommal.

„A kormánynak és az iparágnak egyaránt határozottabban kell cselekednie annak érdekében, hogy a gyerekek csak a koruknak megfelelő online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, ahol a biztonság eleve beépített, nem pedig utólag hozzáadott" – véli Rachel Huggins, az Internet Matters vezérigazgatója.

