Egyre többen szedik a kreatint, de tényleg szüksége van rá egy átlagembernek?

A kreatin évtizedeken keresztül szinte kizárólag a testépítők és élsportolók étrend-kiegészítőjeként volt ismert, mostanra azonban teljesen új szerepben kezdett megjelenni. Az utóbbi időben egyre többen beszélnek arról, hogy a kreatin nemcsak az izomépítésben és a sportteljesítmény fokozásában segíthet, hanem akár az agyműködés támogatásában és az egészséges öregedésben is szerepet játszhat – írja a The Guardian.
Kreatin hatása: ezért használják egyre többen az étrend-kiegészítőt
A szakértők szerint ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a kreatin körüli lelkesedés ellenére jelenleg még nem lehet kijelenteni, hogy mindenkinek szüksége lenne rá. Bár az egyik legtöbbet kutatott sporttáplálkozási kiegészítőnek számít, a bizonyított előnyei továbbra is elsősorban a fizikai teljesítményhez kapcsolódnak.
A kreatin természetes módon is megtalálható a szervezetben, főként az izmokban. Emellett bizonyos ételekben — például vörös húsokban és halakban — is jelen van. A szervezet energiaellátásában játszik kulcsszerepet, különösen rövid, intenzív mozgások során.
A kreatin egyik legfontosabb feladata az ATP-termelés támogatása. Az ATP az emberi test elsődleges energiaforrása, amely különösen fontos sprintelés, súlyzós edzés vagy más robbanékony mozgások közben. A kutatások szerint a kreatin segíthet növelni a csúcsteljesítményt, javíthatja az erőkifejtést és támogathatja az izmok regenerációját is.
Éppen ezért vált rendkívül népszerűvé a konditermek világában. Sok sportoló azért használ kreatint, mert hosszabb ideig képes magas intenzitáson teljesíteni, ami idővel jobb edzésmunkához és látványosabb fejlődéshez vezethet.
Kreatin és agyműködés: új kutatások miatt nő az érdeklődés
Az utóbbi években azonban már nemcsak a sportteljesítmény javítása miatt vizsgálják a kreatint. Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy milyen hatással lehet az agyműködésre és a kognitív funkciókra.
Egyes korai eredmények szerint a kreatin segíthet a mentális fáradtság csökkentésében, javíthatja a memóriát és támogathatja az időskori agyműködést is. A tudósok különösen az öregedő társadalom miatt kezdtek komolyabban foglalkozni a témával, hiszen minden olyan megoldás iránt hatalmas az érdeklődés, amely lassíthatja a szellemi hanyatlást.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a kutatások még korai szakaszban járnak. Bár az eredmények ígéretesek, jelenleg még nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a kreatin általános agyserkentő vagy memóriavédő csodaszer lenne.
Nem mindenki számára nélkülözhetetlen
A szakértők szerint a kreatin valóban hasznos lehet azok számára, akik komolyan sportolnak, intenzív edzéseket végeznek, vagy már tudatosan figyelnek az étrendjükre és szeretnék maximalizálni a teljesítményüket.
A hétköznapi emberek számára azonban nem feltétlenül számít nélkülözhetetlen étrend-kiegészítőnek. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az elegendő alvás és a megfelelő omega–3 bevitel továbbra is sokkal fontosabb szerepet játszik az egészségmegőrzésben és az agyműködés támogatásában.
A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy az egészséges életmód alapjait semmilyen étrend-kiegészítő nem tudja helyettesíteni. A kreatin bizonyos esetekben hasznos pluszt jelenthet, de jelenleg még túlzás lenne azt állítani, hogy mindenkinek kötelező lenne szednie.
Kreatin mellékhatásai: erre is figyelni kell
Bár a kreatint általában biztonságos étrend-kiegészítőnek tartják, túlzott vagy nem megfelelő használat esetén kellemetlen mellékhatások is jelentkezhetnek. Egyeseknél puffadás, vízvisszatartás vagy emésztési problémák alakulhatnak ki.
A szakértők szerint ezért különösen fontos a megfelelő adagolás és az elegendő folyadékbevitel. Krónikus betegség vagy vesével kapcsolatos problémák esetén pedig mindenképpen ajánlott orvossal konzultálni a kreatin szedése előtt.
Kreatin – az alváshiány okozta gondokat is enyhíti
Széles körben eddig a kreatin teljesítményfokozó hatása volt ismert, több kutatás azonban megállapította, hogy a táplálékkiegészítő csökkenti az alváshiányból fakadó problémát és javítja a koncentrációt.
Meglepő eredményre jutott egy nagyszabású amerikai elemzés. Azoknál, akik több kreatint fogyasztottak, alacsonyabb volt a rákos megbetegedések aránya. A steak a vizsgálat szerint az egyik természetes kreatinforrás.