Egyre többen szedik a kreatint, de tényleg szüksége van rá egy átlagembernek?

A kreatin évtizedeken keresztül szinte kizárólag a testépítők és élsportolók étrend-kiegészítőjeként volt ismert, mostanra azonban teljesen új szerepben kezdett megjelenni. Az utóbbi időben egyre többen beszélnek arról, hogy a kreatin nemcsak az izomépítésben és a sportteljesítmény fokozásában segíthet, hanem akár az agyműködés támogatásában és az egészséges öregedésben is szerepet játszhat – írja a The Guardian.

Kreatin hatása: ezért használják egyre többen az étrend-kiegészítőt

A szakértők szerint ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a kreatin körüli lelkesedés ellenére jelenleg még nem lehet kijelenteni, hogy mindenkinek szüksége lenne rá. Bár az egyik legtöbbet kutatott sporttáplálkozási kiegészítőnek számít, a bizonyított előnyei továbbra is elsősorban a fizikai teljesítményhez kapcsolódnak.

A kreatin természetes módon is megtalálható a szervezetben, főként az izmokban. Emellett bizonyos ételekben — például vörös húsokban és halakban — is jelen van. A szervezet energiaellátásában játszik kulcsszerepet, különösen rövid, intenzív mozgások során.

A kreatin egyik legfontosabb feladata az ATP-termelés támogatása. Az ATP az emberi test elsődleges energiaforrása, amely különösen fontos sprintelés, súlyzós edzés vagy más robbanékony mozgások közben. A kutatások szerint a kreatin segíthet növelni a csúcsteljesítményt, javíthatja az erőkifejtést és támogathatja az izmok regenerációját is.

Éppen ezért vált rendkívül népszerűvé a konditermek világában. Sok sportoló azért használ kreatint, mert hosszabb ideig képes magas intenzitáson teljesíteni, ami idővel jobb edzésmunkához és látványosabb fejlődéshez vezethet.

Kreatin és agyműködés: új kutatások miatt nő az érdeklődés

Az utóbbi években azonban már nemcsak a sportteljesítmény javítása miatt vizsgálják a kreatint. Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy milyen hatással lehet az agyműködésre és a kognitív funkciókra.

Egyes korai eredmények szerint a kreatin segíthet a mentális fáradtság csökkentésében, javíthatja a memóriát és támogathatja az időskori agyműködést is. A tudósok különösen az öregedő társadalom miatt kezdtek komolyabban foglalkozni a témával, hiszen minden olyan megoldás iránt hatalmas az érdeklődés, amely lassíthatja a szellemi hanyatlást.