Kriptovagyona miatt rabolhatták el a 74 éves nagypapát

A kaliforniai hatóságok egyre inkább attól tartanak, hogy egy 74 éves férfi rejtélyes eltűnése mögött jelentős kriptovagyon és pénzügyi visszaélés állhat, emberrablás gyanúja is felmerült. Naiping Hou 2025 tavaszán tűnt el otthonából, miközben bankszámláin gyanús, milliós nagyságrendű tranzakciókat fedeztek fel. Az ügyben az FBI is nyomoz – írja a People.

Elrabolhattak egy nagypapát jelentős kriptovagyona miatt – Fotó: Pexels

A 74 éves Naiping Hou-t 2025. május 4-én jelentették eltűntként, miután ismerősei üresen találták Rancho Cucamongai otthonát. A ház teljesen ki volt ürítve, a bútorok és az autók is eltűntek, a belső terek pedig frissen, de rendezetlenül átfestve álltak. A nyomozás során a hatóságok több mint egymillió dollárnyi gyanús banki tranzakciót azonosítottak, amelyek arany és kriptovagyon vásárlására irányultak. A pénzmozgások az eltűnés környékén történtek, ami komoly csalás gyanúját veti fel.

A család szerint a férfi viselkedése megváltozott az eltűnése előtt.

Fia, Wen Hou arról számolt be, hogy apja egyre rövidebb, szokatlan üzeneteket küldött, majd teljesen megszakadt a kommunikáció. Később olyan üzenetek is érkeztek, amelyek arra utaltak, hogy valaki más használja a telefonját. A hatóságok szerint az elkövetők akár hetekig is megszemélyesíthették Hou-t, és a feleségét is félrevezető üzenetekkel próbálták távol tartani az otthontól. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a ház korábbi felújításához köthető személyek érintettek lehetnek-e.

A család közben 250 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek, miközben az FBI továbbra is aktívan részt vesz a nyomozásban. Egyelőre nem tudni, mi történt a férfival, de a hatóságok szerint az ügy hátterében komoly pénzügyi motiváció és szervezett visszaélés is állhat.