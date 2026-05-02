Családon belüli erőszak miatt vették őrizetbe a Krokodil Dundee sztárjának fiát

Botrány a Krokodil Dundee sztárja körül: letartóztatták Paul Hogan fiát a sztár Los Angeles-i otthonában – írja a New York Post.
A rendőrségi bejelentés szerint vita alakult ki a családtagok között, amely erőszakba torkollt. Paul Hogan fia, a 27 éves Chance Hogan elmenekült a helyszínről. A rendőrök később elfogták és őrizetbe vették.
A vád családon belül elkövetett testi sértés, a gyanúsított 20 ezer dollár ellenében védekezhet szabadlábon.
A Krokodil Dundee sztárjának fia már korábban is került bajba. Egy korábbi videóban például ittas állapotban segítséget kért, és sokkoló kijelentéseket tett, ami komoly aggodalmat váltott ki.
