Családon belüli erőszak miatt vették őrizetbe a Krokodil Dundee sztárjának fiát

Botrány a Krokodil Dundee sztárja körül: letartóztatták Paul Hogan fiát a sztár Los Angeles-i otthonában – írja a New York Post.

A rendőrségi bejelentés szerint vita alakult ki a családtagok között, amely erőszakba torkollt. Paul Hogan fia, a 27 éves Chance Hogan elmenekült a helyszínről. A rendőrök később elfogták és őrizetbe vették.

A vád családon belül elkövetett testi sértés, a gyanúsított 20 ezer dollár ellenében védekezhet szabadlábon.

A Krokodil Dundee sztárjának fia már korábban is került bajba. Egy korábbi videóban például ittas állapotban segítséget kért, és sokkoló kijelentéseket tett, ami komoly aggodalmat váltott ki.

Krokodil Dundee-nak hitte magát, az életét kockáztatta az őrült turista

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, egy közel ötméteres krokodil hátára ült Ausztráliában egy dán turista, akit barátai csak dán Krokodil Dundee-nak neveztek. Amikor az állat nekiállt elfogyasztani zsákmányát, a férfi a hátára ült, hogy filmre vegyék.