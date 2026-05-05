Rejtélyes cipők és emberi maradványok — egy krokodiltámadás sötét titka

A krokodil támadás Dél-Afrikában egy 59 éves férfi, Gabriel Batista halálával végződött, akit az áradó folyó sodort el, majd feltehetően egy hatalmas ragadozó martalékává vált. A férfi járművét elsodorta a víz, ő pedig megpróbált kimenekülni — azonban a sodrás erősebbnek bizonyult – írja a DailyMail.

Fotó: Daily Mail

A hatóságok drónok segítségével figyelték meg a környéket, és egy feltűnően telt hasú nílusi krokodilt azonosítottak, amely gyanúsan viselkedett. A ragadozót végül kilőtték, majd egy rendkívül kockázatos akció során kiemelték a folyóból.

A boncolás során a szakemberek megdöbbentő dolgokat találtak: emberi maradványokat, köztük levágott végtagokat és testrészeket. A DNS-vizsgálat megerősítette, hogy ezek a férfihoz tartoznak.

Ami azonban igazán sokkoló volt: hat pár cipőt is találtak a krokodil gyomrában — papucsokat, szandálokat, sportcipőket és még magassarkút is. Egyik sem tartozott az áldozathoz.

Ez felvetette annak lehetőségét, hogy a krokodil már korábban is emberekre támadhatott, és több áldozat is köthető lehet hozzá — ami komoly félelmet keltett a környéken élőkben.

Hősies mentőakció a krokodilok között

A krokodil kiemelése nem mindennapi körülmények között történt. Egy rendőrt helikopterről engedtek le közvetlenül a ragadozók közé, ahol több másik krokodil is a közelben figyelt.

A művelet rendkívül veszélyes volt — egyetlen hiba is végzetes lehetett volna. A hatóságok szerint ez az akció jól mutatja, milyen komoly kockázatot vállalnak a mentőegységek.

Miért ennyire veszélyes a nílusi krokodil?

A nílusi krokodil Afrika egyik legveszélyesebb ragadozója. Évente akár több mint ezer ember haláláért is felelős lehet a kontinensen.

A krokodil támadás túlélési esélyei rendkívül alacsonyak, mivel:

rendkívül erős harapása van

villámgyorsan támad

könnyedén elragadja még a nagyobb állatokat is

Döbbenet: topmodellt evett meg a krokodil

Egy híres, fiatal amerikai modell életét vesztette, miután egy krokodil megragadta és víz alá rántotta Ausztrália északi részén. Ginger Meadows lassan negyven éves esete az egyik legismertebb és legmegrázóbb krokodiltámadásként él a köztudatban.