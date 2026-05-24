Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Milliók életét változtathatja meg ez az új felfedezés a krónikus fájdalom ellen

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Új reményt ad a krónikus fájdalommal élőknek egy amerikai kutatás. A krónikus fájdalom hátterében álló idegkárosodás kezelésére a tudósok olyan módszert fejlesztettek ki, amely az idegsejtek energiaellátását állíthatja helyre.
A kutatók szerint a krónikus fájdalom egyik kiváltó oka lehet, hogy a sérült idegsejtekben nem működnek megfelelően a mitokondriumok, vagyis a sejtek energiatermelő egységei. A Duke Egyetem szakemberei egereken és emberi szövetmintákon végzett vizsgálatok során azt találták, hogy az egészséges mitokondriumok pótlása jelentősen csökkentheti a fájdalmat.

A tudósok szerint megtalálták a krónikus fájdalom egyik fő okát

A kísérletekben a kezelés enyhítette a cukorbetegséghez és a kemoterápiához kapcsolódó idegkárosodás okozta tüneteket. Egyes esetekben a fájdalomcsillapító hatás akár 48 órán keresztül is fennmaradt.

A kutatás arra is rámutatott, hogy bizonyos támogató sejtek képesek egészséges mitokondriumokat átadni az idegsejteknek, ezzel segítve azok regenerálódását. Amikor a tudósok fokozták ezt a folyamatot, az állatoknál akár 50 százalékkal is csökkentek a fájdalommal kapcsolatos tünetek.

A szakemberek szerint az új megközelítés azért különösen ígéretes, mert nem csupán elnyomja a fájdalomérzetet, hanem az idegkárosodás egyik lehetséges kiváltó okát kezeli. Bár a módszer még további kutatásokat igényel, a jövőben új távlatokat nyithat a krónikus fájdalom kezelésében.

A krónikus fájdalom az emberiség egyik legrégebbi és legmakacsabb ellensége. Világszerte több százmillió ember szenved olyan tartós fájdalomtól, amely hónapokon, sőt éveken keresztül megkeseríti mindennapjait. 

A fájdalom hosszú távon megviseli a szervezetet és az elmét is. A depresszió a krónikus fájdalomra adott agyi reakció következménye lehet.

 

