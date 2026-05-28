Megdöbbentő oka van, hogy a kutyája miért nézi önt, miközben vécézik

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!” –hívta fel a figyelmet a Petbook.

A kutya elsősorban kommunikálni próbál a gazdájával, amikor kakilás közben a szemébe néz, azt akarja jelezni, hogy mindjár végez – Fotó: pexels.com

Van, amikor a kutya területet véd

A szakértő szerint azonban nem minden pillantás ártatlan. Ha a kutya mereven bámul, előretolja a nyakát és feszült testtartást vesz fel, az akár területvédő viselkedés is lehet. Ilyenkor nem a gazdának „üzen”, hanem a környék többi kutyájának. A dominánsabb kutyák ráadásul szívesen jelölnek meg kiemelt helyeket: köveket, falakat vagy útkereszteződéseket.

Sose nézzen vissza mereven!

Az interneten rengeteg tévhit terjed arról, hogy ilyenkor a gazdinak „vissza kell néznie”, hogy megmutassa a dominanciáját. A szakértő szerint ez óriási hiba. A merev visszabámulás ugyanis könnyen elbizonytalaníthatja a kutyát, és semmilyen „falkavezér szerepet” nem erősít meg. A legjobb reakció az, ha a gazdi nyugodt marad, kissé oldalra fordul, és türelmesen megvárja, amíg a kutya végez.

A kölyökkutyák esetében azonban tényleg lehet külön jelentése a nézésnek. Ők még csak most tanulják, hogy odakint kell elvégezniük a dolgukat, ezért gyakran várják a gazdi visszajelzését: „Ugye ügyes voltam?” A szakértő szerint ezt könnyű felismerni, mert a kölykök tekintete sokkal barátságosabb és várakozóbb.

Sokan úgy gondolják, a kutyák azért keresik a szemkontaktust, mert ürítés közben kiszolgáltatottnak érzik magukat. A tréner szerint ez bizonyos félős kutyáknál valóban előfordulhat, de a legtöbb esetben túlzás ezt belelátni. A kutya ugyanis bármikor félbeszakítja a dolgát, ha valódi veszélyt érez.

Egy dologra tényleg figyelni kell

A szakértő szerint a gazdiknak érdemes figyelniük arra, milyen a kutya ürüléke, mert abból sok minden kiderülhet az egészségi állapotáról. De túlzásba sem szabad esni. „Nem kell halálra figyelni a kutyát” – fogalmazott a tréner.