Halálra marcangolta a négyéves gyereket a szomszéd kutyája

A helyi információk szerint a kisfiú csupán néhány percre maradt felügyelet nélkül, ám ez is elég volt ahhoz, hogy bekövetkezzen a felfoghatatlan tragédia. A kutya rendkívül agresszíven támadt rá a gyermekre, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett a fején, a nyakán és a lábán, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét – írja a Maszol.
A kutya láncra volt kötve, mégis megtörtént a tragédia
A tragikus este a Buzău megyei Limpeziș faluban történt. Az anya kétségbeesve kezdte keresni a kisfiút, miután bement az házba, és mire kijött az vette észre, hogy a gyerekeltűnt az udvarról. A szomszédok azonnal a segítségére siettek, először a közeli pataknál kezdték el keresni a gyereket. Később átnézték a szomszédos udvart is, ahol állatokat tartottak, és ott találták meg a kisfiú holttestét. A helyszínre kriminalisztikai szakemberek, ügyészek és az állatvédelmi rendőrség munkatársai is kivonultak.
A mentőszolgálat munkatársai már csak a gyerek megcsonkított holttestét találták meg és a halál beálltát tudták megállapítani, amikor kiérkeztek a helyszínre.
A település polgármestere szerint senki sem látta pontosan, hogyan történt a tragikus támadás. A Buzău megyei rendőrség büntetőeljárást indított, hogy feltárják a megrázó eset minden részletét.
Pitbullfalka végzett egy csecsemővel és a nagyapjával
Megdöbbentő tragédia rázta meg Tennessee államot, ahol egy pitbull falka halálra marcangolt egy három hónapos csecsemőt és a nagyapját a saját otthonukban. A beszámolók szerint a rendőröknek több agresszív kutyával kellett szembenézniük a helyszínen, és még őket is lesújtotta a brutális látvány.
Belehalt a kutyatámadás sérüléseibe az idős férfi
Tragikus fordulatot vett annak az idős férfinak az ügye, akit még tavaly támadtak meg a szomszéd kutyái egy vidéki ingatlan udvarán. A brutális támadás során súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházi kezelések ellenére később a sérülések szövődményeibe belehalt. A hatóságok szerint a kutyák gazdája korábban is tudhatott arról, hogy az állatok veszélyesek lehetnek, az ügyben pedig emberölés miatt indult eljárás.