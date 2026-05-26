Halálra marcangolta a négyéves gyereket a szomszéd kutyája

A helyi információk szerint a kisfiú csupán néhány percre maradt felügyelet nélkül, ám ez is elég volt ahhoz, hogy bekövetkezzen a felfoghatatlan tragédia. A kutya rendkívül agresszíven támadt rá a gyermekre, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett a fején, a nyakán és a lábán, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét – írja a Maszol.

Agresszív kutya okozta egy négyéves kisfiú halálát

A kutya láncra volt kötve, mégis megtörtént a tragédia

A tragikus este a Buzău megyei Limpeziș faluban történt. Az anya kétségbeesve kezdte keresni a kisfiút, miután bement az házba, és mire kijött az vette észre, hogy a gyerekeltűnt az udvarról. A szomszédok azonnal a segítségére siettek, először a közeli pataknál kezdték el keresni a gyereket. Később átnézték a szomszédos udvart is, ahol állatokat tartottak, és ott találták meg a kisfiú holttestét. A helyszínre kriminalisztikai szakemberek, ügyészek és az állatvédelmi rendőrség munkatársai is kivonultak.

A mentőszolgálat munkatársai már csak a gyerek megcsonkított holttestét találták meg és a halál beálltát tudták megállapítani, amikor kiérkeztek a helyszínre.

A település polgármestere szerint senki sem látta pontosan, hogyan történt a tragikus támadás. A Buzău megyei rendőrség büntetőeljárást indított, hogy feltárják a megrázó eset minden részletét.