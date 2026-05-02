Szigorít egy olasz város, már a kutya vizeletét is fel kell takarítani a gazdiknak

Livorno városában a kutyatartók vakarhatják a fejüket, ugyanis egy új szabály értelmében már nem csupán a kutyaürüléket kell eltakarítaniuk, hanem a vizeletet is le kell mosni. Aki ezt elmulasztja, akár 500 eurós (180 ezer forint) bírságra is számíthat. Az intézkedés célja, hogy tisztább és élhetőbb környezetet biztosítsanak a város lakóinak – írja a Guardian.

Fotó: (A kép illusztráció.)

Az intézkedést Luca Salvetti vezette be a Livorno városában, miután egyre több panasz érkezett a lakosoktól. A problémát főként a kutyák vizelete okozta kellemetlen szag jelentette, különösen parkokban és játszóterek környékén.

A városvezetés szerint a kutyák számának növekedése miatt a közterületek tisztasága és higiéniája egyre nagyobb kihívást jelent.

Új szabályok: mit kell tenniük a kutyagazdiknak?

Az új előírások szerint mindenki, aki kutyát sétáltat – legyen az a gazda vagy egy megbízott személy –, köteles gondoskodni arról, hogy a kutya után ne maradjon szennyeződés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

a kutyasétáltatóknak vizet vagy permetezőt kell maguknál tartaniuk,

a kutya által hátrahagyott vizeletet le kell mosni a járdáról, padokról vagy akár parkoló járművekről,

a kutya nem végezheti el a dolgát ajtók, ablakok, illetve üzletek és lakások bejárata közelében.

Az új rendelkezés május 20. és október 31. között van érvényben, amikor a melegebb időjárás és a kevesebb csapadék miatt a szagok és higiéniai problémák erősebben jelentkeznek. A szabály minden kutyát sétáltató személyre vonatkozik, így nem lehet kibújni a felelősség alól.

Aki nem tartja be az előírásokat, 25 és 500 euró közötti bírságot kaphat.

